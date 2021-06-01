Fatma Öz'ün Katili Bahri Maraşlı Hakim Karşısına Çıkartıldı

Yaklaşık olarak 40 gündür kayıp olan Fatma Öz isimli kadını öldürüp gömdüğü hakkında itirafta bulunan katil Bahri Maraşlı hakkında yeni gelişmeler öğrenildi. Katil Maraşlı’nın polis sorgulaması ardından hakim karşısına çıkartıldığı bilgisine ulaşıldı. Fatma Öz isimli kadın Malatya'nın Darende ilçesinde yaşıyordu ve 40 gündür kendisinden haber alınamamıştı. 40 gün önce ailesinin yanından ayrılan ve bir daha ulaşılamayan Öz’ün ailesi kayıp başvurusunda bulundu ve polis ekipleri harekete geçti.

Fatma Öz isimli şahsın ölümü ile sonuçlanan korkunç olayın televizyon programına taşındığı da öğrenilmişti. 40 gündür kayıp olarak aranan Fatma Öz'ün aşk ilişkisi yaşadığı Bahri Maraşlı isimli şahıs ise televizyon programına katılmış ardından intihara kalkışmıştı. 25 Mayıs 2021 tarihinde Bahri Maraşlı, aracın içerisinde kendisine tabanca ile çene altından tek el ateş etti ve kurşunun elmacık kemiğinden çıktığı bilgisine ulaşıldı. Bahri Maraşlı isimli şahsın intihar girişiminden ağır yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi ve geçtiğimiz gün gözaltına alınan katil cinayeti itiraf etti ve aranan şahsı döndüğünü söyledi.

Polis ekiplerine itirafta bulunan ağır yaralı Bahri Maraşlı, Fatma Öz’ü öldürüp Gürün ilçesi Kabak Köyü yakınlarında bulunan boş bir araziye gömdüğünü açıkladı. Vermiş olduğu ifade ardından Bahri Maraşlı isimli katil, bugün sabah saatlerinde olay yerine götürüldü ve tespit gerçekleşti.

Polis ekipleri ile birlikte yapılan tespitte Fatma Öz’ün cesedine ulaşıldığı öğrenildi. Bahri Maraşlı tarafından işlenen cinayette Fatma Öz'ün silahla öldürülüp üzerinin ise taşla örtülmüş olarak bulunduğu açıklandı. Maraşlı ise cinayeti itiraf etti ve hakim karşısına çıkartıldı.

İfadesinde cinayeti itiraf eden Maraşlı, evinde tartışmış oldu Fatma Öz isimli şahsı konuşmak adına aracını bindirdiğini belirti ve Şehitler Tepesi yakınlarında Öz’e tek el ateş ettiğini itiraf etti.