Fatih Aydın Çiftlik Bank Soruşturmasında İfade Verdi

Davaların 2 numaralı sanığı olan Fatih Aydın, Çiftlik Bank soruşturması ile ilgili olarak savcılıkta ifade verdi. Aydın, daha sonra ise Çiftlik Bank sisteminde “Bank” ismini izinsiz bir şekilde kullanarak Bankacılık Kanunu'na muhalefet suçunu işlediği gerekçesi ile yargılandığı davada da hakim karşısına çıkarak gündemde yer aldı. İfadesinde Aydın, hakkındaki iddiaları reddetmekle kalmadı suçu kardeşi olan Mehmet Aydın'ın üzerine de attı.

Eğer bir suç işlendiği ise bunun kardeşi tarafından yapılacağını ifade eden Fatih Aydın, malvarlığı bulunmadığını aktarırken Türkiye'de bir adresi olmadığını da söyledi. Diğer taraftan Fatih Aydın'ın çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı bilgisine ulaşıldı.

Fatih Aydın'ın kimlik tespiti İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada yapıldı ve Aydın ifadesinde mal varlığının bulunmadığını belirtti. Aydın davaya ilişkin savunmasında üç dört ay kadar kısa süreliğine Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım ve Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi’nde müdürlük görevi yaptığını anlattı. Resmi olarak kendisinin şirketlerin hiç birisinin sahibi ya da yetkilisi olmadığını da ifade eden Fatih Aydın, dikkatleri üzerinde topladı. Şirket faaliyetlerine katılmadığını ifade eden Aydın diğer şirketlerde de hiç çalışmadığını söyledi.

Yapılan açıklamalar sonrasında mahkeme hakimi Fatih Aydın'a şirket faaliyetlerinde aktif olup olmadığını sordu ve alınan yanıt dikkat çekici nitelikte olarak görüldü. Fatih Aydın, kardeşinin kendisine şirketin aktif olmadığını söylediğini aktardı ve mahkeme hakimi yeni bir soru sordu. “Ben suç işlemedim kardeşim mi yaptı diyorsun?” şeklinde bir soruyu Fatih Aydın'a yönelten mahkeme hakimi, “Eğer bir suç işlendiği ise bunu kardeşim yapmıştır” şeklinde bir yanıt aldı.

Aydın, Çiftlik Bank yapılaşmasına hiçbir zaman dahil olmadığını iddia ederken şirketin Bursa'da açıldığını ve o sırada mali işlerin iyi olmadığını ifade etti. Kardeşinin kendisinden kendi arabası ile nakliyecilik yapmasını rica ettiğini ifade eden Aydın, kardeşinin bu ricasını kabul ettiğini söyledi.