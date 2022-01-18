Fatih Artman’dan Yeni Proje Haberi

Son dönemde sergilediği oyunculuk performansı ve yeteneği ile adından çok fazla bahsettirmeyi başaran genç oyuncu Fatih Artman ekranların aranılan yüzü haline gelmişti. Farklı farklı karakterler ile seyirci karşısına çıkan ve rol aldığı yapımlarda başarılı bir şekilde boy gösteren ünlü oyuncu, son olarak Menajerimi Ara dizisinde yer almıştı. Ekranların en sevilen isimlerinden biri haline gelen ünlü oyuncu, söz konusu dizide Çınar olarak sevenleri karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncu hakkında edinilen son bilgilere göre Fatih Artman'ın bomba gibi bir proje ile ekranlara dönme hazırlığı yaptığı iddia edildi.

Behzat Ç. dizisinde ünlü oyuncu, Harun karakterie hayat vermiş ve geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Türk izleyicisi oyuncuyu Harun karakteri ile tanırken Fatih Artman da Behzat Ç.’nin sağ kollarından birini canlandırmıştı. Bunun yanı sıra Vatanım Sensin dizisinde de rol alan başarılı isim Yüzbaşı Yakup karakteri ile ününe ün katmıştı.

Vatanım Sensin dizisi ardından Netflix için çekilen ve yayınlandığı dönemde büyük bir ilgi ile karşılaşan Bir Başkadır isimli diziyle ekranlarda yer alan yetenekli oyuncu, Yasin karakterine hayat vermiş ve oyunculuktaki yeteneğini zirveye çıkarmıştı. Başarısı ile büyük övgü toplayan sevilen isim, Aşk 101 dizisinde de birkaç bölüm yer almıştı. Osman karakterinin yetişkin haline hayat veren Fatih Artman, projelerde sergilediği performanslar ile izleyiciden beğeni toplamaya devam ediyor.

Son olarak Menajerimi Ara dizisinde ekranlara gelen ve Çınar karakterini canlandıran oyuncu bu karakter ile hafızalara kazındı. Dizinin sona ermesi ardından farklı bir projede yer almayan yetenekli isim bu defa Süslü Korkuluk dizisi ile görüşmeler yapıyor.

Dizinin çekimlerinin hala başlamadığı bilgisine ulaşıldı fakat oyuncu görüşmelerin ise devam ettiği belirtildi. Dizinin başrolünde Alina Boz ile Çağatay Ulusoy'un yer alacağı öğrenilirken projenin TV8 ekranlarına OGM Pictures imzalı olarak çıkacağı açıklanmıştı.