Falçatalı Dehşete İyi Hal İndirimi Uygulandı!

Bakırköy'de meydana gelen olayda 28 yaşındaki Ukrayna uyruklu Anna Butim, Türk eşi Mesut Öztürkmen’den boşanmak istemişti. Sanık öztürkmen ise kendisinden boşanmak isteyen Ukraynalı eşini falçata ile yüzünden yaraladı. Korkunç olay hakkında verilen ceza öğrenildi ve 44 yaşındaki Mesut Öztürkmen’e “nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan iyi hal indirimi uygulandı bilgisine ulaşıldı. Öztürkmen, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve detaylar merak konusu oldu.

Duruşma, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve söz konusu duruşmaya tutuklu sanık Mesut Öztürkmen ile müşteki Anna Butim ve taraf avukatları katılım gösterdi. Korkunç olay hakkında savcı mütalaasını açıkladı ve sanığın eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 seneden 20 seneye kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Öztürkmen ise savunmasında gidip mağdurun saçını çektiğini ve elindeki bıçak ile yüzüne vurduğunu söyledi. Eğer eşini öldürmek isteseydi doğrudan direkt boğaz bölgesine vurabileceğini hatta yanında ateşli silah da getirebileceğiniz söyledim.

Bilerek Ukraynalı eşinin yüzüne vurduğunu söyleyen sanık Mesut Öztürkmen, daha öncesinde eşinin kendisine yaşlı olduğunu ve onun genç olduğunu belirterek bazı serzenişlerde bulunduğunu açıkladı. Bu sözleri düşünerek bu şekilde davrandığını ifade eden Mesut Öztürkmen, herhangi bir suç kaydının bulunmadığını da dile getirdi. Mahkemeye her şeyi içtenlik ile anlattığını ifade eden Öztürkmen beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep ettiğini söyledi.

Yapılan açıklama sonrasına mahkeme heyetinin 44 yaşındaki sanık Mesut Öztürkmen’i nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 14 sene hapis cezasına çarptırdığı öğrenildi. Fakat iyi hal indirimi uygulanarak ceza 11 sene 8 aya düşürüldü.

15 Ocak tarihinde İstanbul'da bir AVM'de gerçekleşen dehşet verici olay Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame ile anlatıldı. Mesut Öztürkmen’in, eşinin İstanbul'da bulunan bir alışveriş merkezine çekilmiş fotoğraflarını gördüğü ve daha sonra olay gününden birkaç gün öncesinde söz konusu AVM'ye gidip beklemeye başlatıldığı ifade edildi.