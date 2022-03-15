Faizsiz Ödeme Gerçekleşiyor! İhtiyaç Sahibi Olan Herkes Başvuru Yaparak 15.000 TL Faizi Olmayan Nakit Kullanacak. Son dakika kampanyası ile birlikte hemen sonuç alacaksınız. İşte detaylar...

Faizsiz ödeme almak isteyenlere son dakika haberi geldi. Nakit isteyenler hemen artık bankalardan faizsiz ödeme alacaklardır. Faizsiz nakit kullanmak için başvuru yapmanız yeterli olacaktır. Kamu katılım bankaları ve özel katılım bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler artık 15.000 TL için faizsiz olarak kredi kullanacakladır.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda nakit kredi kullanacak olan kişilere banka hemen sonuç vermektedir. 15.000 TL için başvuru yapacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar düşük kar payı oranları ile kredi ödemesi yapılacaktır.

Faizsiz 15.000 TL Ödeme İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden başvuru yapacak olan kişilere banka 15.000 TL ödeme için son dakika haberi verdi. Banka şubelerine kimlik ve gelir belgeniz ile giderek başvurunuzu yapabileceksiniz. 15.000 TL için başvuru yapacak olan kişilere bankalar hemen sonuç vermektedir. 15.000 TL kredi için başvuru yapacak olan kişiler 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanımı gerçekleştirecektir.

Emekli olan kişiler eğer katılım bankaları üzerinden başvuru yapacaksa, bankadan daha önce kredi almamış olması durumunda, emekli maaşını başvuru yapacağı bankaya taşıması gerekiyor. Nakit kredi kullanarak işlem yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak hemen sonuç veriliyor.

Çalışan kişilerin ise sigortalılık durumuna bakarak işlem yapılmaktadır. Çalışan kişilere uygun kar payı oranları ile 15.000 TL verecek olan bankalar kişilerin sigortalılık süresinin en az 12 ay olmasını istemektedir. 12 aydır aynı iş yerinde çalışan kişilere banka hemen sonuç vermektedir. Yeni işe başlayan kişiler kredi alacaksa bankaya giderken kefil götürmesi gerekiyor.