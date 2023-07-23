Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası tarafından başlatılan faizsiz kredi kampanyası, gündemi sarsarak vatandaşlara bomba gibi bir haber getirdi. Faizsiz ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, bu iki bankanın başlattığı kampanyalara katılarak, İslami şartları usulüne uygun olarak kredi kullanma imkanına sahip oluyorlar. Geleneksel bankalardan faizli kredi kullanmak istemeyen vatandaşlar için, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası faizsiz bankacılık işlemleri ve kredi hizmetleri sunmaktadır.

Bu kampanyalar dahilinde kamu katılım bankaları olan Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak oldukça kolaydır. Faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler, bu iki banka üzerinden başvuruda bulunarak, nakit kredi ödemelerini hızlı bir şekilde alabilmekte ve istedikleri zaman en yakın banka şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Faizsiz kredi başvurusu yapmak isteyen emekliler, emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştiriyorlar. Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şubeleri, emekli maaş hesaplarına yönelik faizsiz Emekli Kredisi hizmeti sunmaktadır.

Ayrıca, bireysel müşteriler arasında sigortalı olarak çalışan vatandaşlar da faizsiz kredi kampanyasından yararlanabilmektedir. Son işyerlerinde 12 aydır çalışan kişiler, kimlik ve gelir belgeleriyle birlikte Ziraat Katılım veya Vakıf Katılım Bankası şubelerine başvurarak faizsiz kredi kullanabilmektedirler. Acil ihtiyaç durumlarında da bu kampanyalardan faydalanmak mümkündür. Faizsiz kredi yerine, kar payı oranları uygulanmaktadır.

Faizsiz kredi kampanyaları, vatandaşlara finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak, onların ekonomik yüklerini hafifletmeyi amaçlamaktadır. İslami şartlar doğrultusunda hizmet veren Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, bu kampanyalarla vatandaşların finansal güvencesini artırmayı hedeflemektedir.