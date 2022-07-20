Faizsiz kredi için işlem yapılmaya başlandı! Bankalar duyurdu ve Türkiye'de 6 banka sıfır faizli kredi veriyor...

Faizsiz kredi almak isteyen vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara bankalar üzerinden kredi onayı verilecek. Faizin haram olduğunu düşünen ve bankalardan kredi kullanmak istemeyen kişilere, İslami şartlara uygun olarak kredi veren 6 banka yayınlandı.

Ülkemizde bulunan 6 Katılım Bankası üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, faizsiz olarak hem bankacılık işlemlerinizi yapabilecek hemde düşük kar payı oranları ile birlikte sıfır faizli kredi kullanabileceksiniz.

Ziraat Katılım Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu

Ziraat Katılım Bankası üzerinden faizsiz olarak kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden istedikleri zaman işlemlerini yapabilmektedirler. Kamu katılım bankası olarak hizmet veren Ziraat Katılım Bankası, özellikle emekli maaşını alan vatandaşlar için kredi kampanyası yapmaktadır. Emekli maaşınızı Ziraat Katılım Bankası şubelerine taşıyarak, işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek ve kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası üzerinden faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa en yakın banka şubesi üzerinden işlemlerini yapabilir.

Türkiye Finans Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Türkiye Finans Katılım Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve bu bankanın yapmış olduğu düşük kar payı oranlarıyla birlikte kredi kullanabilirler. Bankanın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve bu şekilde kredi onay alabileceksiniz. Türkiye Katılım bankası olan Finans Katılım Bankası, hızlı bir şekilde vatandaşlara 50000 TL'ye kadar yapacağı tüm kredilerde faiz işlemi uygulanmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurunuzu bu bankalar üzerinden istediğiniz zaman yapabilecek, onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde görebileceksiniz. Başvuru yapmak istiyorsanız sizlerde 5 dakika içerisinde bankanın internet sitesine girerek kredi başvuru formunu doldurabilir ve faizsiz kredi alabilirsiniz. Banka üzerinden yapacağınız diğer tüm bankacılık işlemleri de sıfır faiz olacaktır.