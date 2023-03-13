Faizsiz Kredi Almak İsteyenlere Sıraya Girsin! Son Dakika Haberine Göre, Sıfır Faiz İle 30.000 TL Ödenecek

Faizsiz kredi almak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni nakit kredi kampanyasında bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başta olmak üzere konut kredisi ve taşıt kredisini faizsiz olarak kullanacak olan kişilere müjdeli haber geldi. Türkiye'de bulunan kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştiren kişiler özellikle faizsiz kredi almak için araştırmalar yapmaktadır. Türkiye'de bulunan kamu bankaları belirli faiz oranları ile birlikte işlem yaparken ülkemizde bulunan katılım bankaları üzerinden 0 faiz oranları ile birlikte nakit kredi kullanabileceğinizi bilmenizi isteriz.

Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası bu Kredi kampanyalarından bir tanesini başlattı ve sıfır faiz oranları ile birlikte sizlere 30.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası yapmış oldukları bu kampanyalarda özellikle nakit kredi kullanmak isteyen kişilere 30.000 TL'ye kadar ödeme verirken uygun kar payı ile ödemeleri hesaplarınıza yatıracağınızı ve bu kredilerde faiz yerine sizlere kar payı uygulanacağını açıkladı.

Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası üzerinden faizsiz kredi kullanacak olan bireysel müşterilerin diğer bankalarda olduğu gibi bu bankaların da Kredi politikalarına uygun bir müşteri olması halinde ihtiyaç kredisi ödemeleri verileceği duyuruldu. Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası şubelerine giderek kimlik gelir belgesi ve ikametgah belgeniz ile birlikte başvurunuzu bireysel müşteri temsilcisi üzerinden gerçekleştirebilecek ve İslami şartlara uygun olarak kredi olabileceksiniz.

Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ise yüksek limitli faizsiz emekli kredisi kullanırken, emekli maaşını bu bankalara taşıyarak kredi kullanmak isteyen vatandaşlar da hemen aynı gün içinde işlemlerini gerçekleştirmek üzere faizsiz emekli kredisi başvurusunda bulunabilirler ve en düşük kar payı oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası sadece ihtiyaç kredilerinde değil yapmış olduğunuz tüm bankacılık işlemleri başta olmak üzere taşıt kredisi ve konut kredilerinde de sıfır faizli işlem yaparak İslami şartlara göre sizlere kredi ödemesi vermektedir.