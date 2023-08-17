Son zamanlarda tüketicilerin nakit ihtiyacında ciddi bir artış söz konusu oluyor. Tüketiciler, nakit paraya ulaşmakta sıkıntı çekince bankaların kapısını çalışıyor. Bankaların ihtiyaç kredilerinde yüksek faiz oranları söz konusu oluyor. Bu nedenle geri ödeme süreci ciddi anlamda zorlaşabilir. Bankalar, son zamanlarda ihtiyaç kredisi tutarlarını sınırladı. Kredi tutarı en fazla 70 bin TL olabilir.

Bazı bankalar bu tutarı artırsa da genel olarak tutarlar düşük kalıyor. Üstelik kredi tutarı arttıkça faiz oranı da artıyor. Tüketiciler, düşük kredi çekerse düşük faiz avantajından yararlanabilir. Ayrıca bazı bankalar, faizsiz kredi veriyor. Bu bankalardan biri de Garanti BBVA’dır.

20 BİN TL FAİZSİZ OLARAK VERİLECEK

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre 20 bin TL’nin faizsiz olarak verileceği duyuruldu. Banka, kampanyanın 13 Eylül tarihine kadar geçerli olduğunu açıkladı. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre bu kampanyadan sadece yeni müşteriler yararlanacak.

Başvurular, Garanti Mobil üzerinden yapılabilir. “Müşteri Olmak İstiyorum” kısmından gerekli işlemleri yapanlar, 20 bin TL’yi faizsiz olarak alabilir. Krediden yararlanmak için ilk olarak müşteri başvurusunun onaylanması gerekir. Ardından kredi başvurusu yapılabilir.

6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK

Garanti Bankası, 20 bin TL’yi nakit avans olarak vereceğini duyurdu. Geri ödeme, 6 ay vadede yapılacak. Böylece nakit avans kullananların geri ödeme yapması kolaylaşacak. Kredi çekmek isteyenlerin maddi durumunu da göz önünde bulundurması gerekiyor. Aksi takdirde geri ödeme süreci zor bir hale geliyor. Geri ödemelerin düzenli yapılması gerekir. Aksi takdirde borcun üzerine faiz uygulanır.

Belli bir süre yapılmayan ödemeler için icra takibi başlatılır. Kredi borcunu zamanında ödemeyenlerin kredi notu da düşer. Bu nedenle başka bankadan kredi çekilmesi, kredi kartı alınması güçleşir. Garanti BBVA’nın düşük faizli kredi seçenekleri de bulunuyor. Aynı zamanda Garanti kredi kartlarında alışverişlerde kullanmak, tüketiciler için son derece avantajlı oluyor.