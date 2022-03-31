Faizsiz Ev Alımlarına Ziraat Bankası Dopingi! Toplam Borçtan Taksitleri Düşürdüler. Faizsiz bankacılık uygulamaları ile konut finansmanı müracaatı işlemlerinde bulunacak vatandaşlar açısından bütün liste güncellendi. Ziraat katılım ile en uygun finansman sunan banka özelimi taşırken emlak ve Vakıf katılım ise oran değişikliğine gitti.

Ülkemizde katılım bankacılığı işlemleri zamanın geçmesiyle beraber daha çok artıyor. Faizsiz ev almak isteyen vatandaşlar için katılım bankaları finansman paketleri ile konut alımlarına yardımcı oluyor. Katılım bankacılığı sisteminde ise konut kredisi alımlarından değişik bir süreç izlenmektedir. Bu sistemde ise genelde bankalar, müşterilerin alacakları evleri kendileri alıp daha sonra müşterilere 120 ay vade seçeneği ile sunuyor.

3 Bankadan Peş Peşe Konut Finansmanı Kar Payı Oranı Kararı Açıklandı

Kısa bir süre öncesine kadar Emlak Katılım Bankası en uygun konut finansmanına sahip bir banka olma özelliğini taşıyordu ancak Emlak Katılım Bankası, nisan ayı öncesinde yapmış olduğu bir son dakika çalışması ile kar payı oranlarında değişiklik yaptı. Listede en uygun maliyetli 2 banka özelliğini taşıyan Vakıf Katılım Bankası ise eski faiz oranını korudu. Ziraat Katılım Bankası ise kar payı oranlarında indirim yöntemine giderek en uygun maliyet ile finansman sağlayan banka olma özelliğini taşıdı.

100.000 TL'lik Finansman Üzerinden Ödemeleri Ele Alalım

Ziraat katılım Bankası'nın yüzde 1.45 ve Vakıf katılım Bankası'nın ise yüzde 1.54, Emlak katılım Bankası'nın ise yüzde 1.69 kar payı oranları ile 100.000 TL'lik konut finansmanı alınması durumunda hangi bankaya aylık ne kadar taksit ödemesinin yapılması gerekir? 10 yıllık süre içerisinde 100.000 TL için toplamda ne kadar borç ödenir? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlasını merak ediyorsanız bu bankaların resmi internet sayfalarını takip edebilirsiniz.