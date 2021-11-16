Faizsiz 5000 TL ödemesi bugün öğleden sonra başladı

Faizsiz 5000 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişiler Bugün öğleden sonra başlayan kampanya ile birlikte 36 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecek. Ülkemizdeki katılım bankaları üzerinden yapılan bu kampanya da Ziraat katılım ve Vakıf katılım Bankası üzerinden başvuru alınmaya başladı. Kamu katılım Bankası olarak da hizmet veren bu iki banka ülkemizde faizsiz bankacılık hizmeti yapan ve kredi kullanacak olan kişilere sıfır faiz ile helal kredi veren iki bankadan biridir. Sizlerde bankacılık işlemlerinizi faizsiz yapmak istiyorsanız Kredi kullanacağınız zaman Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası şubelerine giderek 5000 TL'ye kadar kimlikle faizsiz ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat katılım Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat katılım Bankası üzerinden faizsiz ihtiyaç kredisi faizsiz konut kredisi veya faizsiz taşıt kredisi kullanmak istiyorsanız en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Yapılan son kampanya olan 5000 TL faizsiz kredi için sadece kimlik ile birlikte banka şubesine giderek başvuru yapabilirsiniz. Sigortalı çalışan emekli olan ve devlet memuru olan kişiler Ziraat katılım Bankası şubesi üzerinden faizsiz bireysel ihtiyaç kredisi kullanabilir. 36 ay vadeye kadar yapılan bu Kredi ödemelerinde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı sunulur.

Ziraat katılım bankası'nda yapılan kampanya aynı şartlara göre diğer kamu katılım Bankası olan Vakıf katılım Bankası üzerinden de yapılıyor. Kredi kullanacak olan kişiler Vakıf katılım Bankası üzerinden işlem yapmak istiyorsa en yakın banka şubesine giderek Kredi başvurusunda bulunabilir. Vakıf katılım Bankası ve ziraat katılım Bankası vermiş oldukları İhtiyaç kredisinde faiz yerine kar payı oranları ile kredi imkanı sunar. Aylık taksit ödemeleri yapabileceğiniz gibi ayrıca 3 aydan 3 aya ödemeli taksit tablosu da oluşturabiliyorsunuz.