Faizsiz 10.000 TL ödeme haberi var! Bankadan yapılan açıklamada sıfır faiz oranları ile ödeme olacağı açıklandı. Faizsiz olarak bankalar üzerinden 10.000 TL ödeme alacak olan kişiler, kamu bankası Ziraat Bankası'na gidebilir. Ziraat Bankası, faizsiz bankacılık hizmeti olarak sunduğu Katılım bankası olan Ziraat Katılım Bankası üzerinden vatandaşlara sıfır faizle kredi veriyor. Bu kampanyalarda faizsiz işlem yapacak ve kredi kullandığınızda da faiz ödemeyeceksiniz. Ziraat Katılım Bankası son dakika yaptığı işlemler ile birlikte, 10.000 TL kredi alacak kişilerin ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme imkanı sağlayacağını da açıkladı. Banka şartlarına uygunsanız ziraat katılım bankası faizsiz kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası 10.000 tl faizsiz nakit kredi!

Nakit isteyenler faizsiz 10.000 TL kullanmak için en yakın Ziraat Bankası şubelerine gidebilirler. Ziraat Katılım Bankası şubelerine giderek işlem yapacak olan kişiler başvuru için kimlik ve gelir belgesini yanında götürmesi gerekmektedir. Banka sizin evraklarınız ve kimliğiniz ile birlikte işlem yapacak ve bu işlemlere göre kredilerinizi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası 10.000 TL faizsiz kredi için başvurularını banka şubelerinden yapıyor. Banka şubeleri haricinde internet sitesi üzerinden sadeceön başvuru alıyor. Ön başvuru yapan kişiler de kredi kullanmak için şubelere gidiyor.

Ziraat Katılım Bankası, bankacılık işlemlerinde sıfır faizli işlem yapmaktadır. Sadece kredi değil, kredi kartı ve tüm bankacılık işlemlerinizde faiz ismini duymazsınız. Banka bu kredilerde kar payı oranı belirler ve aylık olarak kar payı oranları ile sizler için kredi imkanı sağlar. Ziraat Bankası ve Ziraat KAtılım bankası üzerinden kredi alacak kişilerin aynı şartlara göre işlem yaptıklarını söyleyebiliriz.

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilerin banka kredi notu 1200 ve üzerinde ise başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. Emekli olan kişiler, emekli maaşlarını bu bankaya taşırsa daha yüksek limitlerde de kredi alabilir.