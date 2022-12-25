Faizler dip yaptı vatandaş akın etti! İşte Ziraat Bankası 100.000 bin TL düşük faizli ödeme tabloları

Ziraat Bankası 100.000 bin TL düşük faizli ödeme tabloları... Faizler dip yaptı vatandaş akın etti! Ülkemizde faaliyet gösteren pek çok farklı banka bulunmaktadır. Bunlardan en çok tercih edileni ve önemsenenlerinden ikisi de Halkbank ve Ziraat Bankası olarak karşımıza çıkıyor. Ekonomik koşulların olumsuz bir seyir izlemesi karşısında son dönemlerde pek çok vatandaş mağduriyet yaşamıştı. Bu kişilerin düzenlerini sağlamaları için düşük faizli kredi kampanyası geliştirmiş olan bu iki banka vatandaşları sevindirdi.

Ziraat Bankasının Kredi Kampanyasında Ödeme Durumları

Nakit ihtiyaçlarının arttığı bu yeni dönemde Ziraat Bankası vatandaşların sesini duydu. Düşük faizle tüketici kredisi vererek destek olacağını açıkladı. Kampanyanın en çok vade oranı 36 ay olurken faiz oranın başlangıç seviyesi de %1,55 oldu. 20 Türk Lirası kredi çeken bir kişinin faiz seviyesi %1,79 olurken vadesi de 12 ay olacaktır. Bu göre aylık ne kadar ödeyeceği ise 1.908,42 Türk Lirası olarak karşımıza çıkar.

Benzer bir şekilde çekilecek kredinin tutarının artması faiz seviyesini, aylık ödeme tutarını ve vadeyi artırıcı bir unsur olacaktır. 100 bin tutarında çekilecek kredi için faizin seviyesi %1,04 olurken vade 24 ay olacaktır. Ödemeler ise ayda 5.485,59 Türk Lirası tutarında olacaktır.

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