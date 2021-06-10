Fahriye Evcen'den Kötü Haber

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile 29 Haziran 2017 senesinde nikah masasına oturan ve “Karan” isminde bir oğlu olan başarılı oyuncu Fahriye Evcen, uzun zamandır televizyon ekranlarında yer almıyor ve hayranlarından uzak kalıyordu. Bir süredir dizilere katılım göstermeyen oyuncu, ekranlara damgasını vuran Yaprak Dökümü isimli projede hayat verdiği “Necla” karakteri ile tanınmış ve son olarak 2017 senesinde ekranlarda yer alan “Ölene Kadar” isimli proje ile ekranlara gelmişti. Son olarak ise ekranların başarılı dizisi Masumlar Apartmanı hakkında bir iddia ortaya atılmış ve Fahriye Evcen'den yanıt beklenilmişti. Ünlü oyuncu bu konu hakkında açıklamalarda bulundu ve gerçekleri anlattı. İşte ekranların sevilen yüzü Fahriye Evcen'in Masumlar Apartmanı isimli televizyon dizisi projesinde rol alıp almayacağı hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında en güncel gelişmeler…

Oğlu Karan ile ilgilenmeyi tercih eden ve yaklaşık olarak 4 yıldır televizyon ekranlarından uzakta Kalan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, setlerden uzak kaldığı süre boyunca reklam filmleri ile hayranları karşısına çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise ekranların sevilen yüzü Fahriye Evcen hakkında ortaya atılan bir iddia hayranları arasında bir heyecan yaşanmasına sebep olmuş ve konu hakkında detaylar merak edilmişti.

Hayranları, Fahriye Evcen'in bir dizi çekmesini isterken oyuncunun Masumlar Apartmanı isimli televizyon dizisi projesinde rol alacağı iddiası ortaya atılmıştı. Diziye veda eden Farah Zeynep Abdullah'ın yerine ekranlarda boy göstereceği söylenen Fahriye Evcen bu haber ile hayranlarını oldukça mutlu etmişti fakat bu iddianın doğru olup olmadığı hakkında açıklama oyuncunun bizzat kendisi tarafından yapıldı ve gerçekler öğrenildi. Kameralara yansıyan ve hakkında çıkan iddialara cevap veren sevilen isim, Masumlar Apartmanı’nda rol alacağı ile ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, yeni bir projeye dahil olma gibi bir durumun söz konusu olmadığını da ifade eden Evcen, bir süre daha hayranlarından uzak kalacağını söyledi.