Fahriye Evcen TRT 1 Dizisinde Rol Mü Alacak?

TRT 1 ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan ve ilk bölümü itibarıyla dikkat çeken Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 2. sezonunda isim değiştirebilir. İlk sezonunda Uyanış Büyük Selçuklu ismi ile hayranları ile buluşan projenin Alp Arslan ismi ile seyirci karşısına çıkması bekleniyor. Ünlü oyuncu Barış Arduç'un başrolünde yer aldığı sevilen projede Uyanış Büyük Selçuklu macerasından ise yalnızca Mehmet Özgür rol alacak.

Mehmet Özgür isimli oyuncunun dışında diğer tüm isimler ile anlaşmanın sona erdiği bilgisine ulaşıldı. Bununla birlikte, projenin sonraki 3 sezonunun Büyük Selçuklu Devleti'nde Alp Arslan dönemini sahneleyecek olması sebebiyle kadronun en baştan düzenleneceği öğrenildi. Bu sırada bir süredir kendisine uygun olan bir dizi aramakta olan başarılı oyuncu Fahriye Evcen'in ismi de ilginç bir şekilde yer aldı. Bu olayın sebebi olarak dizinin yapımcısı Akli Film’in sahibi olan Emre Konuk un sosyal medya hesabından başarılı oyuncu Fahriye Evcen'i takibe alması gösterildi. Fakat sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren bu konu hakkında ciddi bir kulis bilgisi ise henüz öğrenilemedi.

Sevilen oyuncu Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit ise sürpriz birkaç proje üzerinde çalıştıklarını ifade etmiş ve bu haber ile Evcen'in hayranlarının heyecanlanmasını sağlamıştı. Eşi Burak Özçivit'in yanı sıra Fahriye Evcen de bazı projeler ile görüşmeler yaptığını doğrulamış fakat konu hakkında bir detay vermemişti. Yalnızca bir Instagram takibi ise ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in diziye katılabileceği şeklinde yorumlar yapılmasına neden olurken konu hakkında detaylar da merak konusu oldu.

Başarılı isim Fahriye Evcen'in projede yer alıp almayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken sosyal medyada takibe alınması bu konuda yalnızca bir tahmin olarak gösterildi. Dizinin izleyicileri bu noktada hissiyat olarak oyuncunun proje katılacağını düşünürken Evcen konu hakkında henüz bir açıklama gerçekleştirmedi