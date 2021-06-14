Fahrettin Koca duyurdu! SGK girişi olan işçi ve memur 15 Haziran tarihinde aşılanmaya başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Fahrettin Koca, sosyal medya adresinden vatandaşlara müjdeyi verdi. Fahrettin Koca, 15 haziran salı günü itibariyle tüm memur ve işçilerin aşılanacağı duyurdu.

Fahrettin Koca'dan son dakika aşı açıklaması!

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun!" oldu.

Aşı Randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu, MHRS üzerinden alınabiliyor. mhrs.gov.tr adresinden hemen aşı kaydınızı oluşturabilirsiniz. MHRS üye değilseniz üye olabilirsiniz.

SMS ile aşı randevusu alma!

AŞI yazıp TC Kimlik numarası TC Kimlik seri no son 4 hanesi 2023 kısa mesaj göndererek aşı sıranızın gelip gelmediği öğrenebilirsiniz.