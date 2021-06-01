Fahrettin Koca Açıkladı! Maskeleri Ne Zaman Çıkaracağız?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın ile mücadelede aşılama sürecine devam edildiğini ve normal hayata dönüş için Eylül ayının son günlerinin işaret edildiğini belirtti. Bu süreçte aşılamanın yapılması ile beraber okullar, üniversiteler ve yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönülmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Maskeler Ne Zaman Çıkacak? Bakan Koca Tarih Verdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında basın mensupları ile bir araya geldi ve merak edilen konulara değindi. Sağlık Bakanı Koca, maskelerin çıkarılmasının toplumsal bağışıklık ile ilgili olduğunu söyledi. Bu sebeple aşılamanın yaygın bir şekilde gerçekleşmesine önem verildiği ve Haziran ile Temmuz ayında aşılamanın yoğun bir şekilde yapılmasının istendiği ifade edildi. 120 milyon BionTech aşısının bulunduğunu ifade eden Koca, BionTech aşısının yanı sıra Sputnik ve Sinovac aşısının da olduğunu söyledi. Toplumun en az yüzde 60'ının aşılanması durumunda toplumsal bağışıklığın oluştuğunun bilincinde olduğumuz Fahrettin Koca tarafından açıklandı ve bu durumun Haziran ile Temmuz ayında sağlanabileceğinin ümit edildiği söylenildi. Bu durumun gerçekleşmesi için de yoğun bir çaba içinde olduğumuz ifade edildi ve erken dönemde rahat olabileceğimizin bilgisi verildi.

Aşı Olan Vatandaşların Maske Zorunluluğu Kalkacak Mı?

Profesör Doktor Uğur Şahin'in aşı kampanyasına katılım göstermek üzere Haziran ayının ortasında Türkiye'ye gelebileceği de ifade edildi. Aşı olan vatandaşların maske takmaması gibi bir uygulamaya geçilip geçilemeyeceğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soruldu. Bakan Koca, yaygın bir aşılama olmadığı sürece maske takılmamasının önerilmediğini söyledi. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra ise aşı olan vatandaşların maske takma zorunluluğu hakkında bir değişikliğe gidilmesinin mümkün olduğu fakat bunun bağışıklıktan sonra gerçekleşebileceği ifade edildi. Erken dönem hakkında da açıklamalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı ve hala bütün aşıların bulaşılırlığı önlediğinden emin olunmadığı dile getirildi.