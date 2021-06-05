Facebook, Trump’ın Hesabını 2 Yıl Askıya Aldı

Sosyal medya platformu olan Facebook, Trump’ın hesabıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 6 Ocak’ta meydana gelen kongre baskınının ardından hesabı askıya alınan Trump’ın, hesabına ne olacağı, ne kadar daha askıda kalacağına ilişkin yeni bir karar alınıp açıklama yapıldı.

Facebook’un yaptığı açıklamaya göre, Trump’ın hesabı 7 Ocak 2023’e kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Geçen ay, Gözetim Kurulu, 6 Ocak'ta Capitol'de şiddet olaylarına karışan insanları övdükten sonra Facebook'un eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarını askıya almasını onaylamıştı. , "Facebook'un belirsiz ve standart olmayan süresiz uzaklaştırma cezası vermesi uygun değildi" dedi. Kurul, kararı gözden geçirmemizi ve açık ve orantılı bir şekilde yanıt vermemizi istedi ve politikalarımızı ve süreçlerimizi nasıl iyileştireceğimize dair bir dizi tavsiyede bulundu.

Bugün bunun gibi istisnai durumlarda uygulanacak yeni yaptırım protokollerini duyuruyoruz ve Bay Trump'ın hesaplarına uyguladığımız protokollerle tutarlı olarak zamana bağlı cezayı onaylıyoruz. Bay Trump'ın askıya alınmasına yol açan koşulların ciddiyeti göz önüne alındığında, eylemlerinin, yeni uygulama protokolleri kapsamında mevcut olan en yüksek cezayı hak eden kurallarımızı ciddi şekilde ihlal ettiğini düşünüyoruz. Bu yıl 7 Ocak'ta ilk askıya alma tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, hesaplarını iki yıl süreyle askıya alıyoruz.”

Facebook, iki yılın sonunda askıya alma kararının kaldırılması durumunda, Trump yeni bir ihlal yaparsa yeni yaptırımlarla karşılacağı ifade edildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesaplarının kapatılması ardından sert açıklamalarda bulunup bu durumu ‘rezalet ve utanç’ olarak nitelendirmişti. Facebook harici, Twitter, Snapchat, Youtube ve Instagram hesapları da kapatılan Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Radikal solcu ruh hastaları gerçeklerden korktuğu için ABD Başkanının ifade özgürlüğü elinden alındı. Çünkü gerçek daha büyük ve güçlü bir şekilde her zaman ortaya çıkar"

Halkın bu duruma sessiz kalmayacağını ifade eden Trump, "Bu yolsuzluğa batmış sosyal medya şirketleri siyasi bir bedel ödemeli ve seçim sürecimizi mahvetmelerine, kırıp geçmelerine bir daha asla izin verilmemeli" mesajını da vermişti.