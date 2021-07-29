F1 Şampiyonu Hamilton ve Vettel, Macaristan'ın LGBT Yasası Referandumuna Karşı Konuştu

Macaristan hükümeti, Avrupa Birliği'nin LGBT kişilere karşı ayrımcılık uyguladığını söylediği yeni bir yasaya halkın desteğini göstermek için ulusal bir referandum istiyor. Hükümet, yasanın çocukları korumayı amaçladığını söylüyor, ancak birçoğu yasayı LGBT haklarına bir saldırı olarak eleştirdi.

Bu hafta sonu rekor bir 100. Grand Prix galibiyeti peşinde koşan yedi kez F1 şampiyonu Hamilton, muhalefetini sosyal medyada duyurdu.

Hamilton Instagram'da, "Bu hafta sonu Grand Prix öncesinde, hükümetin LGBTQ+ karşıtı yasasından etkilenenlere desteğimi paylaşmak istiyorum. İktidardakilerin böyle bir yasa önermesi kabul edilemez, korkakça ve yanlış yönlendiricidir."

"Kimi sevdiği veya nasıl tanımladığı önemli değil, herkes kendileri olma özgürlüğüne sahip olmayı hak ediyor. Macaristan halkını, LGBTQ+ topluluğunun haklarını korumak için yaklaşan referandumda oy kullanmaya çağırıyorum, desteğimize her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var."

Geçen hafta, Başbakan Viktor Orban, Facebook'ta bir video yayınlayarak referandumun AB'nin aldığı önlemlere karşı güçlü muhalefete karşı koymak için gerekli olduğunu ve AB'nin yasa konusunda Macaristan'a karşı yasal işlem başlatarak gücünü kötüye kullandığını söyledi.

Dört kez F1 şampiyonu olan Vettel Perşembe günü Macaristan GP'sinde konuştu.

53 yarış galibiyetiyle F1 tarihinde tüm zamanların üçüncüsü olan Vettel, "Ülke için utanç verici buluyorum. Hükümetin neden herkesin özgür olması gerektiğini anlamak için mücadele ettiğini anlayamıyorum. İnsanlar ne seviyorlarsa onu yapmalılar.''

Macaristan parlamentosu tarafından geçen ay kabul edilen yasa, okul eğitim programlarında ve medya içeriğinde eşcinsellik veya reşit olmayanlara cinsiyet değişikliği tasvirini yasaklıyor.

Onun geçişi, Orban'ın sağcı hükümeti ile LGBT kişilere karşı ayrımcılık yaptığını ve bloğun temel değerlerine aykırı olduğunu savunan 27 üyeli AB arasında hararetli bir çatışmaya yol açtı.

Referandum, çocuklara okullarda cinsel yönelim konularının tanıtılıp tanıtılmayacağı ve cinsiyet değiştirmenin çocuklara tanıtılıp tanıtılmayacağı gibi konuları kapsayacak.

Geçen Cumartesi, binlerce LGBT destekçisi her yıl düzenlenen Budapeşte Onur Yürüyüşü'nde yürüdü.

Budapeşte Onur Yürüyüşü sözcüsü Jojo Majercsik, bunun sadece LGBT hareketinin tarihsel mücadelelerinin bir kutlaması ve anılması değil, Orban'ın mevcut politikalarına karşı bir protesto olduğunu söyledi.

Bu ay aktivistler, ülkenin neo-Gotik parlamentosunun karşısına 10 metre yüksekliğinde (30 fit yüksekliğinde), gökkuşağı renginde bir kalp dikerek bir sivil itaatsizlik kampanyası yürütme sözü verdiler.

Geçen Kasım ayında Türkiye GP'sinde Vettel, çeşitlilik ve kapsayıcılık mesajını destekleyen özel bir kask takmıştı.

Kaskın tasarımı, farklı bir kalabalığı, göze çarpan bir gökkuşağı şeridini ve beyazdan siyaha bir degradeyi ve onun seçtiği "Sınır yok, sadece ufuklar - sadece özgürlük" mesajıyla tasvir etti.