Ezgi Mola'dan Safiye Yorumu!

Salı akşamlarında TRT 1 ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan Masumlar Apartmanı dizisi yeni sezonu ile bir hayli beğenildi. Yeni dönemde sevenlerini ve hayranlarını oldukça etkileyen ve adından söz ettiren Masumlar Apartmanı oyuncusu Ezgi Mola ise hayat verdiği Safiye karakteri hakkında önemli yorumlar gerçekleştirdi.

Birinci sezonu ile büyük beğeni toplayan ve ikinci sezonunda da reyting birinciliği elde eden Masumlar Apartmanı dizisi hakkında açıklamalar gerçekleşti. Başarılı ve sevilen dizi olan Masumlar Apartmanı’nda Safiye isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Ezgi Mola, kullandığı ifadeler ile dikkat çekti.

Projenin yeni sezonunun reyting oranlarına bakıldığı zaman her şeyin yolunda gittiği bilgisine ulaşıldı. Ünlü oyuncu Ezgi Mola, TRT Haber'e konuştu ve önemli mesajları sevenleriyle paylaştı.

Melisa Şenolsun, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar ile beraber yayında yer alan başarılı oyuncu Ezgi Mola, Safiye karakteri hakkında bilgi paylaşımları gerçekleştirdi. Sergilediği oyunculuk performansı ile beğeni toplayan ve izleyici kitlesini etkileyen ünlü isim projenin yeni döneminde yaşanacak olayları anlattı.

Dizinin ikinci sezon fragmanında Safiye karakterinin değişmeye başladığı şeklinde ipuçları görülüyordu. Bazı işaretler bu yönde gelişmeleri anlatırken değişimin o kadar kolay olmayacağı da öğrenildi.

Ezgi Mola, Safiye karakterinin değişim yaşaması ile ilgili olarak acılı bir karakterin hızlı bir şekilde hayata karışabilmesinin kolay olmadığını ifade etti. İzlerin silinmesi ve geçebilmesi için zamanın gerektiğini ifade eden ünlü oyuncu Ezgi Mola, Safiye karakterine sevginin çok iyi geldiğini de söyledi.

Aşkın da Safiye karakterine çok iyi geldiğini ifade eden yetenekli oyuncu, hiç beklemediği bir şekilde yeniden hissedebildiğini ve yaşadığını hatırladığını ifade etti. Aşkı tekrardan hissetmesi ile daha iyi olmaya başlayan Safiye karakteri hakkında açıklamalar gerçekleşti. Safiye ile Naci arasındaki mesafenin fazla olması ise projenin yeni sezonunda önemli bir yer edinecek.