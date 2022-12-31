EYT’yi Kıl Payı Kaçıranlar! Gün Farkına Dikkat!

EYT düzenlemesi sonunda netleşti. Cumhurbaşkanının yaptığı açıklama sonrası tüm sorunlar çözüme kavuşturuldu. Fakat EYT düzenlemesi gelse dahi bundan gün farkı ile kaçıranlar ve yararlanamayacak olanlar için müjde yarım kaldı. Bu tarz bir durumla karşılaşanlar peki ne yapmalı? araştırılmaya başlandı.

EYT'de hizmet ve prim esasına dayalı olarak yaş şartı gözetilmeksizin 2 milyonu aşkın vatandaş emeklilik için bekliyor. 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigorta girişi bulunan kadınlar ve erkekler 5.000 prim gününü karşıladıkları anda emekli aylığına Şubat ayı itibarıyla almaya başlayacak fakat borçlanma yaptığı halde günün farkı nedeniyle EYT'den faydalanamayacak insanların durumları merak ediyor.

Sosyal Güvenlik uzmanı bu konu üzerinde bir açıklamada bulundu. Uzman Mert Nayır “Buna da herhangi bir şey yapmamız mümkün değil. Bu tamamı ile kişinin şansı ile alakalıdır” EYT düzenlemesinin detayları tek tek açıklanmıştır ve tüm şartlar bellidir. 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde iş girişi olanlar sadece faydalanabilecek. 31 Aralık 1999 tarihi ya da öncesindeki kapsama girsin de diyerek talepte bulunanlar oluyor. Fakat bu şekilde bir düzenleme yapabilmek şu anda mümkün değil diyerek açıkladı.