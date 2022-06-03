EYT’lilerin Dikkatine! O Detay Çok Önemli!

Emeklilikte yaşa takılanlar ile alakalı araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. EYT konusu ile alakalı herhangi bir gelişme yaşandı mı? EYT çıkacak mı? EYT şartları neler? EYT kimleri kapsayacak? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz...

EYT Son Dakika Haberleri...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yapmış olduğu Bir açıklamada 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlanmasının hemen sonrasında EYT konusunun ele alınacağını söylemişti. 3600 ek gösterge konusunun haricinde dosya dosya olacak şekilde pek çok meselenin ele alınmak açısından sırada beklediğini söyleyen bakın Bilgin, EYT konusunun bu konuların başında geldiğini söyledi.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin daha önce yapmış olduğu bir açıklamada çalışanları koruyacaklarını, emeklerini koruyacaklarını, temmuz ayı içerisinde emekçilerin karşılaştıkları enflasyonun farkına karşı çalışmaları hazırladıklarını söyledi.

EYT’de Olası Formüller

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adalete Kalkınma Partisi grup başkan vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi grup başkan vekili Erhan Akçay bir görüşme gerçekleştirdi. EYT müjdesi bekleyen vatandaşları heyecanlandıran açıklamalarda bulunan Cumhur ittifakı ortaklarının kurmayları, bu temaslarda EYT’lilerin, problemlerinin yıl içerisinde tamamen çözüleceği yönünde mesajlar verdi.

Kısmi emeklilik seçeneğine göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı bir şekilde çalışmaya başlayan vatandaşlar 10 yıl boyunca prim ödeyerek emekli olabiliyor. Bunun için 3600 günü tamamlayanların kadın olması durumunda 50 erkek olmaları durumunda 55 yaşını doldurduktan sonra emekli olmaları mümkün olacak.

2 seçenekte ise 1999 senesi öncesinde emeklilik koşulları masaya yatırılıyor. Buna göre kadınlarda 7.200 gün ve erkeklerde ise 9.000 gün sigortalılık süresinin tamamlanmasıyla beraber yaş koşullarına bakılmadan emekli olunması Mümkün olacak.