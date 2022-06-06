EYT’lilerin Dikkatine! Emekli Olmanız İçin Orası 5 Formül Var!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile alakalı araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Bugün emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son dakika gelişmeleri yine yakından takip edildi. EYT çıkacak mı? EYT koşulları neler? EYT kimleri kapsayacak? Cevapları ve çok daha fazlası haberimizin ayrıntılarında...

EYT Son Dakika Gelişmeleri..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlanmasından sonra masada bekleyen konular arasında EYT hususunun olduğunu da söyledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’da (EYT) 5 Formül Nedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adalete Kalkınma Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erhan Akçay ile görüşmesi, emeklilikte yaşa takılanların müjdesi bekleyen vatandaşları heyecanlandırdı.

Gerçekleştirilen görüşmelerde emeklilikte yaşa takılanların probleminin bu yıl içerisinde tamamen çözüme kavuşturulacağı yönünde mesajlar aldığı belirtilirken, EYT’liler açısından daha önce şu formüller masada yer almıştı;

Sigorta Süresi Formülü Nedir?

1999 senesi öncesindeki emeklilik koşulları masaya gelecek. Buna göre kadınlarda 7200 gün ve erkeklerde ise 9000 gün sigortalılık süresinin tamamlanmasıyla beraber yaş kriterine bakılmaksızın emekli olunması mümkün hale gelecek.

Kısmi Emeklilik Formülü Nedir?

Masada bulunan seçeneklerden bir tanesi ise kısmi emeklilik formülüdür. Buna göre 9 Eylül 1999 tarih öncesinde sigortalı bir şekilde işe başlayanlar, 10 yıl boyunca prim ödeme suretiyle emekliliğe hak kazanabiliyor. Bu açıdan bakıldığında 3600 günü tamamlayanlar kadın olmaları durumunda 50 yaşında, erkek olmaları durumunda 55 yaşında emekli olabiliyor.

Kesintili Emeklilik Yöntemi Nedir?

Sigortalı vatandaşları emeklilik açısından kesinti yöntemi sunulacak nokta çalışan kişinin kabul etmesi durumunda emeklilik açısından kalan seneleri kadar her yıl açısından belli oranda kesinti yapılacak. Diğer taraftan bu seçenekte sabit kesinti oranının önceden devlet tarafından belirlenmesi gerekir.

Prim Tamamlama Modeli Nedir?

EYT dosyasında bir başka formül ise prim tamamlama şeklinde ön plana çıkıyor. Buna göre 19 Eylül 1999 senesi öncesinde işe giriş yapan vatandaşlar açısından ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 prim günü isteniyor. Bunu tamamlayanların yaşlı dikkate dahi alınmaksızın anında emekli olmaları sağlanacak.

Geçici Kesintili Alternatif Nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar açısından uygulanabilecek bir başka model ise 'kesintili emeklilik' formülüne benziyor. Bu alternatif ise yine aynı şekilde verilerinin oranda kalan Yılları açısından kesinti uygulanarak çalışan kişi emekli edilirken diğer taraftan kanunda belirlenen normal emeklilik yaşı tamamlandığında daha önce uygulanmaya başlanan kesintiye son veriliyor.