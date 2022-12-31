EYT’lilerin Devlete Maliyeti Ne Kadar Oldu? Yapılan yeni EYT düzenlemesinin maliyetleri tek tek açıklandı. Bakan Vedat Bilgin katıldığı bir programda konu üzerine tüm detayları paylaştı. Bakan Vedat Bilgin gündeme yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kısa süre sonra EYT süreci tamamlanacak. Asgari ücret düzenlemesi yapıldı.

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi ile ilgili yeni gündemler yer alacak. Kıdem tazminatının ödenebilmesi için özel bir Kredi Garanti Fonu ortaya çıkarılacak. EYT düzenlemesi kapsamından yararlanacak. 2 milyonu aşkın vatandaşın maliyeti 100 milyar TL'yi aştı.

Bakan Bilgin konu ile ilgili maliyetler iç bütçeden karşılanabilir, yorumunda bulundu. EYT kapsamında emekli olan hiçbir vatandaştan maaş kesintisi yapılmayacak. Çalışılan yıllar kadar alınan maaş üzerinden EYT sonrası emekli maaşı ücreti haksızlık yapılmadan herkese verilecek. Sonuçta 100 milyarı aşan bir maliyet söz konusu, dedi.