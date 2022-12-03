EYT’liler Yılda İki kez Emeklilere Verilen Bayram İkramiyesi Alabilecek mi? Emekli Promosyonu Alınabilecek mi?

EYT ile emekli olacaklar için süreç sona yaklaşıyor. Çalışanların kafasını kurcalayan pek çok problem bulunuyor. Bunlar arasında merak edilen konu ise SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ile emekli olanlarla aynı haklar verilecek mi? Yılda iki kez emeklilere verilen bayram ikramiyesi alınabilecek mi? Emekli promosyonu alınabilecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir canlı yayında EYT ile ilgili merak edilen tüm soruları yanıtladı. Bilgin, özellikle prim borcu olanlara seslendi. EYT kapsamında sunulan haktan faydalananların e-devlet sistemine tekrar bakarak eksik prim gün sayısını öğrenip borçlanma yoluyla ödemelerini önerdi. Aralık ayına işaret ederek “tam zamanı” mesajı da vermiş oldu.

EYT’de Borçlanmanın Önemi Nedir?

EYT Aralık ayında meclise taşınırsa yeni yılın ilk ayında başvuru yapılabilecek. Başvuru yapanların ilk maaşları Şubat ayında yatırılmış olacak. Süreçte asker ve doğum borçlanması yoluyla işe başlangıç tarihi geriye çekilebilecek. EYT ‘den faydalananlar klasik emeklilik sürecinde olduğu gibi promosyon ve ikramiyeden faydalanabiliyor.

EYT Emekli Promosyonu ve Bayram İkramiyesi

Her yıl emeklilere iki kez Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen ikramiyeden EYT ile emekli olanlarda faydalanabilecek. Aynı şekilde devlet bankaları ile özel bankaların sunduğu promosyon kampanyalarından da yararlanılabiliyor. 2022 yılında emeklilere ödenen ikramiye tutarı: Her iki bayram için 1.100 TL olarak toplamda 2.200 TL olarak yatırıldı. Banka promosyonları ise bankaya ve belirlediği para politikasına göre değişebiliyor. Devlet bankalarında bu rakam en fazla 700 TL ‘yi görürken özel banka promosyonları 10 bin TL’ye ulaşıyor.