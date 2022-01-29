EYT’liler İçin Son Dakika Haberi Geldi… EYT 2022 İçin EYT Düzenlemesi ile İlgili Detaylar Açıklığa Kavuştu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca birey, EYT meselesi ile ilgili gerçekleştirilecek son dakika açıklamalarına odaklanmış halde… MHP ve AKP’nin bir araya gelip meydana getirdiği Cumhur İttifakı, EYT meselesinde gereken hassasiyeti ve özeni gösteriyor, çalışmalarına devam ediyor.

EYT’de Yaş Sınırı Kalkıyor mu?

EYT yasa tasarısını birçok kişi uzunca bir süredir beklemeye devam ediyor. Son yapılan önemli açıklamalara bakıldığında EYT konusunda yapılan gelişmeler bir hayli ciddi boyuta geçmiştir. EYT üzerinde farklı çalışmalar yürütmektedir. Uzun bir süredir yapılan çözüm araştırmaları meselesinde farklı koşulların öne çıktığı ortadadır. Bu konuda EYT mevzusunda AKP ile MHP’nin Cumhur İttifakı kapsamı içerisinde yapacağı çalışmalara katılmaları bekleniyor.

Yeniden ele alınıp incelenerek revizesi sağlanacak olan birçok düzenlemenin olabildiği kadar imkan dahilinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yapılacak bu düzenlemenin ilk başında 3600 iş günü olan kişilerin erken emeklilik alabilmesinin önü açılmaktadır. Erkeklerde 55, kadınlarda da 50 yaş uygun öngörülür. EYT noktasında öngörülen bir diğer konu ise kademeli şekilde emeklilik olarak karşımıza çıkıyor. Bu kendine özgü model Almanya modeli olarak da bilinmektedir.

Emeklilik bakımından eksik olan yıl yüzde 2 ya da netleştirilecek olan öteki oran dahilinde maaş kesintisi uygulanmasıdır. Araştırılması gerçekleştirilen ve örnek alınan bir başka model de Finlandiya modeli oluyor. Bu modelde eksik sene amacıyla eksik maaşla emekli olma imkanı tanınıyor. Peki EYT düzenlemesi tamamlandığı zaman ilk önce kimler emekli olmaya hak kazanacak? Detaylar haberimizin ilerleyen kısımlarında sizleri bekliyor…

EYT Düzenlemesi ile İlk Kimler Emekli Olacak?

EYT noktasındaki son dakika haberlerinin ve bu konudan dolayı mağduriyeti olan kişilerin detaylı araştırmalar yapmaları gerekiyor. EYT daha çok zaman kaybetmeden uygulanmalıdır. Kabul edilirse de yaş koşulundan dolayı birçok kişi daha fazla vakit kaybı yaşamadan emekli olabilecek demektir. İşe girme tarihi ile hesaplanmakta olan bu süre, emeklilik yaş hesabına katıldığında emeklilik vaktine az bir zaman kalan bireylerin anında emekli olmasını sağlıyor.