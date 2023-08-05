Uzun zamandır beklenen atılım gerçekleşti ve staj ve çıraklık sigortası mağdurları seslerini duyurabilmek için güçlü bir zemin buldu. İşte son gelişmelerin detayları.

MAĞDURLAR İÇİN YENİ UMUT

Önceki aylarda çıkan EYT yasasının kapsamı staj ve çıraklık sigortası yaptıranları dışarıda bırak ve pek çok kişi mağdur olmuştu. Lise eğitimleri sırasında haftanın üç gününü işyeri stajlarına ayıran ve aynı zamanda haftada iki gün eğitimlerine devam eden öğrenciler kendilerini sigorta kapsamının dışında buldular. Benzer şekilde, çıraklık eğitimine aktif olarak katılırken eğitimlerini tamamlayan bireyler de benzer engellerle karşılaştı. Bu kişiler, çalıştıkları süre boyunca sigortalı olmalarına ve sigorta kartlarına sahip olmalarına rağmen, kendilerini programın dışında buldular.

Staj ve çıraklık sigortası mağdurları eşi benzeri görülmemiş bir mücadelenin başladığını duyuran önemli gelişmeler yaşıyor. Ortak bir amaç etrafında birleşen, 8 Eylül 1999 ve öncesinde istihdam yolculuğuna çıkan milyonlar, EYT derneğinin bayrağı altında toplandı.

STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARI FEDERASYONU

Staj ve Çıraklık Mağdurları Federasyonu, staj ve çıraklık sigortasına dahil olmamaları nedeniyle EYT programının kapsamı dışında kalan bireylere erken emeklilik ayrıcalığı tanımayı amaçlayarak ortaya çıktı. Federasyon, bu bireylerin seslerini duyurmaya, EYT kapsamı içine aldırmaya ve emeklilik fırsatından yararlanmalarını sağlamaya çalışacak. Federasyon, staj ve çıraklık sigortasına takılan mağdurlar için iyimser bir tablo çiziyor. Genel beklenti, 2024 yerel seçimleri öncesinde mağdurlara yeni EYT çerçevesi kapsamında erken emeklilik hakkının tanınacağı yönündedir.

Staj ve çıraklık sigortası mağdurlarını önümüzdeki günlerde önemli değişikliklerin beklediği söylenebilir. Yeni kurulan federasyon sayesinde mağdurlar seslerini daha gür bir şekilde çıkarabilecek. .Staj ve çıraklık sigortası mağdurları kendilerini daha parlak ve daha eşitlikçi bir geleceğe hazırlayabilir.