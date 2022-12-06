EYT'de son dakika gelişmesi! Kritik tarih değişti! Emeklilik hesapları sil baştan!

Kritik tarih değişti! EYT'de son dakika gelişmesi! Emeklilik hesapları sil baştan! Hazırlıkların son düzleme girdiği EYT ile ilgili çalışmaların detayları milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bununla ilgili olarak ortaya atılan yeni haberler de dikkatleri çekti. Kapsam genişlemesinin söz konusu olacağı iddiaları basına yansıyor. Sosyal güvenlik uzmanı olan Özgür Erdursun’un açıklamaları bu noktada değer kazandı. Yeni yapılanma sürecinde EYT ile ilgili birçok yenilik yapılacağı açıklandı. Bu açıklamalarda emekli olmayı bekleyen çok sayıda vatandaş için çok önemli değişiklikler söz konusu.

Kritik Tarihte Deprem Değişkeni

Yapılan düzenlemelerin kimler için geçerli olacağı ile ilgili konular büyük önem kazanmıştı. Bu noktada belli bir tarih göz çarpıyordu. 8 Eylül 1999 tarihinden evvel sigortalı olan kişiler EYT düzenlemesinden faydalanabilecekti.

Fakat 17 Ağustos 1999 senesinde yaşanan depremin etkileri düşünüldüğünde tarihin değişmesi söz konusu olabilir. Zira bu elim hadise sebebiyle işe başlama bildirimlerinin aksamış olması mümkündür. Emekli olmayı hayal edenler yapılacak olan net açıklamayı beklemeye başladılar.

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