EYT Yasası Onaylanacak ve 50, 49, 48 Yaş Altı Emekli Olmak İçin Başvuru Yapabilecek! Beklemek Yok: Son Karar Veriliyor...

Son zamanlarda yapılan haberlerde, özellikle EYT yasası için milyonlarca kişinin bu yasa ile ilgili bilgileri merak ettiğini söyleyebiliriz. 1999 yılı öncesinde sigortalı olarak çalışan kişilerin yaş sınırı olması durumunda, EYT adı altında emekli olamadıklarını söylemek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yapmış olduğu açıklamalarda erken emeklilik yasasının artık bir an önce sonuca kavuşması gerektiğini duyurmuştu. Emeklilik bekleyen kişiler bu yıl içinde emekli olabilecek mi merak konusu olmaktadır.

2023 yılının ocak ayı itibariyle yasanın onaylanması bekleniyor. Meclis onayından geçecek ve yapılacak olan düzenlemeler ile birlikte milyonlarca emekli, hayali kuran kişi, 2023 yılından sonra emekli olması bekleniyor. Erken emeklilik son zamanlarda 2023 yılı seçimi olacağı içinde özellikle bu kararı bekleyen kişileri oldukça ilgilendirmektedir. Hükümetin seçim içinde EYT onayını vereceği söylenmektedir.

Eyt yasası çıkmadan bazı meslek grupları, engelliler ve ağır hasta ağır engelli çocuğu olanlarda erken emeklilik hakkını kullanması gerektiğini bilmemektedir. Erken emekli olmak isteyen bu vatandaşlar istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek, emeklilik dilekçelerini verebilir ve emekli olmaya hak kazanabilirler. Erken emeklilik yasası 1999 öncesinde sigortalı olan kişiler için yapılacaktır. Erken emeklilik için Hizmet borçlanması önemli olmaktadır. 1999 yılı öncesinde sigortalı olarak çalışan ve erken emekliliği bekleyen kişilerin prim gün sayısı dolmaması durumunda askerlik ve doğum borçlanması gibi borçlanmalar ile birlikte emekli olabileceği haberi geldi.