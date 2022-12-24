EYT Ucuz Prim ve Erken Emeklilikte Son Hafta!

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren asgari ücrete yapılacak yüzde 54,66'lık zam, sosyal sigorta kurumlarının askerlik ve doğum gibi hizmetleri alma maliyetlerini artıracak. EYT durumunuzu e-devlet veya sosyal güvenlik kurumu uygulamanızdan giriş yaparak kontrol etmeniz uygundur.

Asgari kredi ödemesi, asgari ücretin %32'si, üst sınırı ise işçinin aldığının üzerinden hesaplanan %32'sinin 7,5 katıdır. Yurt dışı kredileri asgari ücretin %45'i olarak hesaplanıyor. İçinde bulunulan yılın Temmuz-Aralık döneminde bir günlük askerlik hizmeti için en az 69 lira en fazla 517 lira olmak üzere doğum borçlanması ikramiyesi uygulanır. Yeni yılda asgari günlük prim 107 liraya, azami günlük prim ise 800 liraya çıkarılacak.

18 aylık askerlik hizmetini tamamlayanlar, asgari primden bu yılsonuna kadar olan sürenin tamamı için 37 bin 270 lira borçlanacak. Yılbaşından itibaren bu miktar 57.645 liraya çıkarılacak. Yeni yılda 18 aylık askerliğin tamamını ödeyecek kişiler için 20 bin 375 lira muafiyet ödemek zorunda. Doğumdan sonra 2 yıla kadar boşta kalma süresi için de ödeme yapabilirsiniz. Bir çocuk için bu yıl yaklaşık 49 bin 700 lira 720 gün vadeli kredi ödenecekken, gelecek yıl bu miktar 76 bin 320 liraya, ikinci çocuk için 152 bin 260 liraya çıkacak. Yeni yılda çocuğun doğum borcu 26.620 lira artıyor. EYT için yurt dışından borçlanırsanız günlük prim 96 liradan 150 liraya çıkıyor. BAĞ-KUR’dan prim günlük açığı olan herkes şimdi borçlanmalıdır.