EYT son durum! Sürpriz gelişme, hükümet talepleri kabul etti! Sorun çözülüyor

EYT çıktığı günden itibaren merakla takip edilen ve merakla sonucu beklenen bir uygulama devam ediyor. Son dakika olarak ortaya çıkan gelişmeler yüzlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, EYT’ de son durum ne? EYT ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Sonucu merak edilen EYT’ de son durum! EYT ile sürpriz adım atıldı. Hükümet gelen talepleri dikkate alarak çalışmalarını hızlandırdı. Sorun artık çözülüyor. Son dakikada gelişen olaylar neticesinde milyonlarca kişi tarafından merak edilen EYT konusunda son dakika haberleri geldi. Acaba EYT meclise mi geldi? Sorusu birçok kişinin sorduğu sorulardan sadece bir tanesi. Prim gün sayısını ve süreyi tamamlayan, fakat emeklilikte yaşa takılan vatandaşları uzun süredir meşgul eden EYT çıkmaza girmişti. Dar gelirli olan kişilerin yaşlarını beklemesine rağmen çalışmak zorunda olan birçok kişi bu konuya çözüm bulunması için eylemler gerçekleştirdi. Peki, EYT konusunda son durum ne?

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar prim gün sayısını doldurmalarına rağmen yaşı dolmadığı için emekli olamamış milyonlarca kişi için umut dolu haberler gelmeye başladı. 6 milyona yakın kişi bu sorunun çözülmesini bekliyor. Defalarca eylem yapılmasına rağmen adım atılmayan konu artık meclise kadar geldi. Kabul edilmesi an meselesi olan EYT ile ilgili gelişmeler akşam saatlerinde gerçekleştir. Alınan bilgilere göre EYT ile maliyet hesapları yapıldı. Artık EYT de istenilen sonuç elde edilecek mi?

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999 tarihinde uygulamaya koyulan yasa ile gündeme oturan EYT ile kadınlar 20 yıl, erkekler ise 25 yıllık sigortalılık sürelerini doldurup 5 bin gün prim sayısını tamamladıkları zam an yaş beklemeden emekli olabiliyordu. Yeni çıkan yasa ile emeklilik için yaş şartı da getirilmiş oldu. Prim ve yıl tamamlayanlar yaş beklemek zorunda kalan milyonlarca kişi çalışmak mecburiyetinde kaldı. Bu durumdan muzdarip olan yaklaşık 6 milyon kişi, sık sık EYT konusunu gündeme getirmeye çalıştı. Sorun karşısında hükümet yeni adımlar atarak yapılan çalışmalar hakkında basına EYT ile ilgili bilgiler yansıtılmaya başlandı.