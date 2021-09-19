EYT Son Durum: EYT Çıkacak mı? Resmi Gazete EYT İle İlgili Son Dakika Haberi

EYT de son dakika gelişmesi, emeklilikte yaşa takılanlar, sürekli olarak EYT ile ilgili haberleri takip ederek bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Takip etmedeki neden devlet memurlarının emekli olmak için geçerli olan prim borçlarını ödemek, fakat ortaya çıkan yaş sınırı bunu engellemektedir. Emekli umudu olan yüzlerce devlet memuru yaş sınırına takılmalarından dolaya emekli olamiyor.

EYT Son Dakika Haberi? EYT’liler Beklemede

Kendilerini mağdur olarak gören emeklilikte yaşa takılanlar, bu durumun giderilmesini bekliyor. Bu nedenle EYT ile çıkan haberleri yakından takip ediyor. Devletin bu konuda yapmış olduğu çalışmaları sürekli olarak takip ediyor. Bu konu ile ilgili olumlu gelişmeleri görmek adına EYT ile son dakika haberlerinde olumlu gelişme bekliyor.

EYT Müjde: Son Dakika

Kendilerini emeklilik konusunda mağdur gören EYT’lilere müjdeli haber geldi. Finlandiya Modeli tasarısı ile emeklileri heyecanlandıran tasarıda son gelişme olarak maaş kesintisi kabul edenler, erken emekli olabilecek. Fakat dışarıda kalan her yıl için belli tutarda emeklilik kesintisi yapılacak.

EYT Son Durum Güncel 2021

Hükümet kanadından son dakika yorumu mağdurları güldürmedi. Cumhurbaşkanı yapmış olduğu son EYT ile ilgili açıklamalarda erken emeklilik ile ilgili son noktayı koydu. Bu konu ile ilgili sorunların farkında olduklarını açıklayan AKP basın sözcüsü Ömer Çelik, bu durumun ülkeye artı maliyet getireceğini dile getirdi.

Hükümetin bu konuda yüzünü güldürecek önemli bir haber vermediği ön plana çıkmış oldu. İlerleyen zamanlarda sonucun ne olacağı bilinmeyen EYT de son dakika haberleri, emekli olacak memurlar için sürekli takipte olacak.

Resmi Gazete EYT İle İlgili Son Dakika Haberi

Emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika haberi, Yargıtay EYT lilere emsal teşkil eden bir karara imza almış oldu. Alınan karara göre kıdem tazminatı alınabilmesi için sigorta süresi ve prim gün sayısının tam olması yeterlidir. Emsal teşkil edin bu karara göre EYT kapsamında olanlar kıdem tazminatı alabilecek.