EYT Son Dakika Gelişmesi! Yasa Çıkıyor mu? Yeni Sistem Ne Olacak? EYT Son Dakika ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Emeklilik bekleyenler bu habere dikkat. İşte detaylar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT'liler, son dakika haberlerini sürekli takip ediyorlar. EYT bekleyenler için son dakika yeni gelişme yaşandı. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşlar için emekli olmak zorlaşmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da son dakika EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. EYT konusunda herhangi bir düzenleme olmayacağının altını çizen Cumhurbaşkanı, başka ve yeni sistemlerin de geleceğini duyurdu.

EYT Yeni Sistem Önerisi

EYT'de 2021 yılının yarısına geldiğimiz şu günlerde, hala henüz netlik kazanmış bir yasa yok. EYT meselesi sürekli olarak güncel gündeme geliyor. EYT'li olarak bilinen ve sayıları yaklaşık 7 milyonu bulan kişiler, yaşı bekliyor. EYT'li olan kişiler yeni yasa olması ile birlikte, emeklilik hakkı kazanmayı bekliyorlar.

Pandemi döneminde, bu yasanın çıkması daha çok bekleniyor. EYT'li olan kişiler, pandemi döneminde de işsiz kaldıkları için zor durumdalar. Bu durum için Çalışma Bakanlığının yapacağı açıklamaları bekliyorlar.

2021 Yılındaki EYT Formülleri Nedir?

EYT'li olan kişiler, EYT mağduriyetlerini giderilmesi için hükümetten adımlar bekliyor. En kötü senaryo olarak kademeli emeklilik hakkı verilmesi gündeme geldi. Hükümet yetkililerinin herhangi bir pozitif yaklaşım yok. EYT için öneri veren milletvekillerinin de teklifleri masaya gelmeden red ediliyor.

EYT'lilerin merak ettiği Haziran veya Temmuz aylarında yeni düzenleme gelip gelmeyeceğidir. EYT'li olan ve henüz emekli olamayan kişiler, çalışma durumunda oldukları için emeklilik zamanı geldiğinde düşük emekli maaşı alacaklardır. EYT'li olan kişiler için devletin yaptığı bir çalışma, bu süre içinde çalışan kişilerin maaş almaları durumunda maaşları düşmeyeceği konusudur. Yapılacak bu değişiklikle birlikte emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi sağlanacak.

EYT'li olan kişiler, bugün EYT yasası çıkması durumunda 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.