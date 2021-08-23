EYT Son Dakika: EYT Çıkacak mı? EYT Son Durum Nedir?

EYT Son Dakika Haberleri ve En Son Gelişmeler: EYT’liler yani emeklilikte yaşa takılanlar, sıklıkla EYT son dakika haberleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bunun sebebi birçok devlet memurunun emeklilik için gerekli olan prim borçlarını ödemesi ancak yaş sınırına takılmasıdır. Bu durumda emekliliklerinin gelmesini uman yüzlerce devlet memuru, yaş engelinden dolayı emekli olamıyor.

EYT Son Dakika Haberleri Nelerdir? EYT’lileri Neler Bekliyor?

Yaşadıkları bu durumu mağduriyet şeklinde nitelendiren emeklilikte yaşa takılanlar, bu mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Bu sebeple onlar, EYT son dakika bugün ne oldu sorusunu sorarak gelişmeleri gün gün takip ediyor. Devletin bu konuda atacağı adımı izleyen EYT’liler, kendileriyle ilgili olumlu gelişmeleri görmek umuduyla haberleri okuyor.

EYT Müjdeli Haber Son Dakika Bugün

EYT’lilere müjdeli haber Finlandiya Modeli tasarısıyla gelmişti. Her ne kadar emeklilikte yaşa takılan memurların dilediği gibi bir tasarı olmasa da, EYT son dakika haberleri arasında belki de onları en sevindiren haber bu oldu. Bu uygulamaya göre maaş kesintisini kabul eden EYT’liler erken emekli olabilecekler. Ancak dışarda kalan her bir yıl için belli bir yüzdeyle emeklilik maaşlarından kesinti yapılacak.

EYT Son Dakika Bugün Ne Oldu 2021

Maalesef ki hükümetin EYT son dakika yorumları, EYT mağdurlarının yüzünü güldüren yorumlar değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son EYT açıklamasında erken emeklilik için kapıları kapattı. AKP basın sözcüsü Ömer Çelik ise sorunların farkında olduklarını, ancak bu durumun ülkeye maliyetli olacağını söylemişti.

EYT Son Dakika Bugün 2021

Hükümetin bu hususta mağdurların yüzünü güldüren önemli bir haber vermediği görülmektedir. Henüz akıbetinin ne olduğu bilinmeyen erken emeklilik fırsatı, henüz EYT’lilere verilmiş değil. Ancak zamanla bu konuda verilecek kararları takip ederek en son haberlere ulaşmanız mümkün.

Resmi Gazete EYT Son Dakika

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar için, EYT son dakika haberleri kapsamında yeni bir haber vermek de mümkün. Yargıtay EYT’lilere emsal olabilecek bir karara imza attı. Bu karara göre bir kişinin kıdem tazminatı alabilmek için sigorta süresi ve prim ödemesinin gün sayısını tamamlaması yeterli olacak. EYT’li vatandaşlar bu emsal karara göre kıdem tazminatı ücretini talep edebilecekler.