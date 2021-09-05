EYT Son Dakika Duyurusu Yapılıyor, EYT Çıkacak mı? Artık Kesin Karar Verilecek...

Emeklilikte yaşa takılanlar son zamanlarda gündemde yer almaya devam etmektedir. Emeklilik hayali kuran birçok kişi EYT ne zaman çıkacak sorusunun cevabını merak etmektedir. Bu konuda her gün farklı haberlerin yer alıyor olması akıllarda soru işaretinin olmasına neden olmaktadır. 8 Eylül 1999’da getirilen emeklilikte yaş şartı pek çok kişi için zorlu bir süreç olmaktadır.

8 Eylül 1999 yılına kadar olan süreç içerisinde 4447 sayılı kanunla birlikte erkekler 25 yıl sigortalı çalıştıkları takdirde ve 5000 gün prim doldurdukları zaman emekli olmaya hak kazanmaktaydılar. Kadınlar ise yine aynı şartlar altında 20 yıl sigortalı olarak prim günlerini doldurdukları takdirde emekli olabilmekteydiler.

Yeni çıkan kanunla birlikte emeklilikle ilgili yeni şartlar ortaya konulmuş ve emeklilik yaşında sınırlamalara gidilmiştir. Emeklilikte yaşa takılanlar bu kapsamda yeni yapılacak olan düzenlemeleri beklemekte ve EYT ne zaman çıkacak sorusunun cevabını araştırmaktadırlar.

EYT Son Durum Gelişmeleri Nelerdir?

EYT ne zaman çıkacak sorusu emeklilikte yaşa takılanların en çok üzerinde durduğu konuların başında gelmektedir. Konuyla ilgili ortaya çıkan yeni gelişmeler üzerinde daha fazla konuşulmasını sağlasa da konuyla ilgili olarak henüz somut bir işlem yapılmamaktadır.

Yapılan son açıklamalarda erken yaşta emekli olmanın mümkün olmadığı belirtilirken ortaya koyulan Finlandiya Modeli pek çok kişi için umut verici gelişme olmaktadır.

EYT Finlandiya Modeli Nedir?

Emeklilikte yaşa takılanlar için umut kaynağı olan Finlandiya Modeli birçok kişinin detaylarını merakla beklediği konular arasında yer almaktadır. Bu modele göre emekliler yapılacak olan kesinti ile birlikte emekli olmaya haz kazanabilecek.

Türkiye’de emekli olmaya 4 yıldan daha az süre kalanlar bu süre içerisinde %8 daha az maaş alarak emekli olmaya hak kazanabilecek. Sistem uygulamaya girerse 2000 TL emekli maaşı almaya hak kazanabilecek olan kişi 1840 TL emekli maaşı alarak emekli olabilecek.

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yeni bir düzenleme yapılırsa SSK’lı olarak çalışanlar 1999 yılında düzenlemenin öncesinde işe giren bayanlar 20, erkekler ise 25 yıl sigortalı olarak çalıştıkları halde emekli olmaya hak kazanacaklardır.

EYT ne zaman çıkacak sorusu gündemi en çok meşgul eden konulardan biri olmasının yanında konuyla ilgili umut verici bir gelişme bulunmamaktadır. Emeklilikle ilgili vatandaşlar yeni gelişmeleri merakla beklemeye devam etmektedirler.