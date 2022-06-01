EYT Şartları Belli Oldu Mu? EYT Ne Zaman Çıkacak? EYT son dakika gelişmeleri haberimizde... Emekli olmak amacıyla prim gününü yerine getiren ancak yaş koşulunu bekleyen yurttaşları kapsayan EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son durumun ne olduğu merak ediliyor. İşte gelişmeler ve çok daha fazlası haberimizde...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Son Durum Ne? Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yapmış olduğu bir açıklamada 3600 ek gösterge hususunun çözümünün bu ay sonu itibariyle tamamlanacağı ve yasa tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderileceğini söylemişti. 3600 ek gösterge çalışmalarının hemen sonra masada yer alan konular arasında EYT hususunun olduğunu da söylemişti.

Çalışanları koruyacaklarını ve emekçileri koruyacaklarını dile getiren bakan Bilgin, temmuz ayı içerisinde asgari ücretle çalışan vatandaşların karşılaşmış oldukları enflasyon farkına karşı düzenlemenin hazırlığı içerisinde olduklarını söylemişti.

Hükümetin gündeminde şu anda başta 3600 ek gösterge meselesi olmak üzere temmuz ayı içerisinde asgari ücrete ek zam yapılması hususu yer almaktadır. Aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda 3600 ek gösterge çalışmalarının mayıs ayı itibariyle tamamlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderileceği açıklanmıştı.

Daha sonrasında ise hükümetin gündeminde yer alan hususlardan EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili olası senaryoların neler olacağı hükümet tarafından kamuoyu ile paylaşılacak ve böylece emekli olmayı bekleyen binlerce vatandaşın emekli olmalarının önü açılacak.