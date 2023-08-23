Emekli olmak isteyenlerin; prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi gibi şartları sağlaması gerekiyor. Aynı zamanda yaş şartı da sağlanmalıdır. Mart ayında çıkarılan EYT Yasası kapsamında 2 milyon kişiye, erken emeklilik fırsatı sunuldu. Erken emeklilik fırsatından yararlanamayanlar için farklı seçenekler de bulunuyor.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenlerin 08.09.1999 öncesi sigortalı olması gerekir. Ayrıca prim ödeme gün sayısı şartı da sağlanmalıdır. Bu şartların sağlayamayanların erken emekli olması mümkün değildir. EYT’den yararlanamayanlar, kısmi emeklilik hakkını kullanabilir.

3600 GÜNLE EMEKLİ OLUNABİLİR

08.09.1999 tarihinden önce işe girenler, kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Bunun için 15 yıl sigortalılık süresi ve prim ödeme gün şartı da sağlanmalıdır. 08.09.1999 sonrasında kısmi emeklilik şartı değişmiştir. Prim ödeme gün sayısı 4500 gün olarak belirlenirken sigortalılık süresi şartı 25 yıla çıktı.

Yaş şartı ise kadınlar için 58, erkekler için 60 olarak belirlendi. Gerekli şartları sağlayanlar, kısmi emeklilik hakkından yararlanmak için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapabilir.

BORÇLANMA HAKKI DA KULLANILABİLİR

Erken emekli olmak isteyenler, borçlanma hakkını kullanabilir. Kadınlar, doğum borçlanması hakkını kullanabilir. Her çocuk için iki yıl borçlanma yapılabilir. Toplamda 6 yıla kadar borçlanma hakkı kullanılabilir. Askerlik borçlanması, erkekler tarafından yapılabilir. Askerlik süresinin tamamı, borçlanılabilir.

Erken emekli olmak isteyenler, çıraklık ve staj sürelerinin de emeklilik için sayılmasını istiyor. Öte yandan yapılacak bazı düzenlemelerle erken emeklilik mümkün olacak. BAĞ-KUR sigortalıları için prim eşitlemesi yapılması bekleniyor. Bu sayede BAĞ-KUR sigortalıları, 1800 gün daha erken emekli olacak.

Kadınların doğum borçlanması hakkı için de düzenleme yapılacak. Normalde çocukların sigorta başlangıç tarihinden sonra doğması gerekiyor. Yapılacak düzenleme ile sigorta başlangıcından önce doğan çocuklar için de borçlanma yapılabilecek. Erken emeklilik için yapılacak düzenlemeler sayesinde emekli sayısı daha fazla artacak.