EYT ile İlk Kez Emekli Olacaklar Dikkat! Denizbank, TEB, Akbank, ING Promosyonu Ne Kadar Oldu?

Denizbank Promosyon Ödemesi: DenizBank emekli olmak isteyenlere özel sunduğu ayrıcalıklı tekliflere bir yenisini daha ekliyor. Önümüzdeki yıl boyunca geçerli olacak olan emekli maaş promosyon ödemesinden faydalanmak isteyenlerin Mobildeniz uygulaması ya da internet bankacılığı aracılığı ile başvuruda bulunması gerekiyor. Maaş taşıma işlemleri de Denizbank'ın müşteri hizmetleri hattı 0850 222 0800 numarası aranarak kısa sürede tamamlanabilir. 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü verenlere ödenecek olan promosyon rakamı aşağıdaki tablodan incelenebilir:

3.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanı 3.000 TL

3.500 TL - 7.500 TL arası alınan emekli aylığına 3.500 TL

7.500 TL ile 10.000 TL arası alınan emekli aylığına 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri alınan emekli aylığına 5.000 TL

TEB Promosyon Ödemesi

TEB'e gelerek emekli promosyon fırsatından faydalanmak isteyenler 7.000 TL'ye kadar promosyonda yararlanıyor. İlk kez emekli maaşı müşterisi olacaklar yakınını davet ettiğinde 250 TL toplamda 500 TL ek kazanım elde edebiliyor. Yıl sonuna kadar geçerli olan kampanyadan faydalanmak isteyenlerin en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı vermesi gerekiyor. 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü verene alınan aylık maaşa göre şu rakamlar hesaba yatırılıyor:

3.500 TL'ye kadar alınan emekli aylığına 4.200 TL

3.500 TL - 7.500 TL arası alınan emekli aylığına 5.000 TL

7.500 TL - 10.000 TL arası alınan emekli aylığına 6.300 TL

10.000 TL ve üzeri alınan emekli aylığına 7.000 TL

Akbank Promosyon Ödemesi

Akbank promosyon ödemesi kapsamında SGK, Bağ-kur ve Emekli sandığı mensuplarına 7.000 TL'ye kadar promosyondan faydalandıran kampanyasını duyurdu. Yıl sonuna kadar geçerli kampanya kapsamında 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veren bu fırsat tanımlanıyor. Alınan promosyon rakamının geri ödenmesi gerekmiyor. Üstelik iki gün öncesinden faizsiz olarak para çekme talebinde bulunulabilir. Akbank mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden emekli maaşı taşıma işlemi kısa sürede tamamlanabiliyor. Aşağıdaki rakamlar incelenerek maaş taşıma işlemi tamamlandıktan sonra hesabı otomatik olarak yatırılacak olan promosyon rakamının net tutarı öğrenilebilir:

3.500 TL'ye kadar alınacak olan emekli aylığına 4.200 TL İstanbul, İzmir, Ankara ve Bodrum'da Olanlar Dikkat! Banka Sadece Size Özel Kampanya Açıkladı!

3.500 TL - 7.500 TL arası alınacak emekli aylığına 4.850 TL

7.500 TL ve 10.000 TL arası alınacak emekli aylığına 6.250 TL

10.000 TL ve üzeri alınan emekli aylığına 7000 TL

ING Bank Promosyon Ödemesi

ING bank şartsız ve koşulsuz 7.500 TL'ye kadar ödeyecek olduğu promosyon fırsatını duyurdu. Yıl sonuna kadar geçerli olan kampanyadan faydalananlar 3 ay boyunca turuncu ekstra avantajlarından da yararlanabiliyor. Bankaya gelen tüm emekliler %1, 74 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi başvurusunda iletebilir. Nakit promosyon ödemesinden yararlanmak isteyenlerin alınan aylık emekli maaşına göre alacakları. 3 yıl boyunca bankada kalma sözü vermesi gerekiyor. Bunun yanı sıra maaş taşıma işlemleri ING bank mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden şubeye gitmeden sağlanabiliyor. Aşağıdaki tablo takip edilerek alınacak promosyon rakamı net olarak incelenebilir: