EYT İçin Sürpriz Adım Atıldı! Hükümet Tarafından Talepler Kabul Edildi!

Hükümet tarafından gelen açıklama ile birlikte EYT için son dakika gelişmesi yaşanıyor. EYT için son durum nedir haberimizin detaylarında…

EYT için son dakikada sürpriz bir gelişme yaşandı. Hükümet tarafından gelen açıklama ile taleplerin kabul edildiği belirtildi. Yaklaşık 6 milyon kişi tarafından umutla beklenen EYT konusundaki açıklama hükümet kanadından geldi. Prim gün sayısı ile süresini tamamlamış olan fakat emeklide yaşı bekleyen vatandaşlar uzun bir zamandır söz konusu yasanın çıkmasına gözleri çevrilmişti. Dar gelirli olmasına karşın yaşı beklemesinden dolayı bir takım eylemler gerçekleştirmişti. EYT ile ilgili son dakika bir gelişmesi yaşandı.

Emeklilik konusunda yaşa takılarak prim ve gün sayısını doldurmasına rağmen emekli olamayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren haberler hükümet tarafından geliyor. Yaklaşık olarak 6 milyon kişi tarafından beklenen sorun için çözülmesi adına eylemler gerçekleştirerek Meclis’e taşınmasını istemişti. Kabul edilmesi beklenen karar akşam saatlerinde yaşanan bir gelişme ile birlikte tekrar gündeme geldi. Son dakika alınan bilgi sonrasında EYT konusu ile ilgili maliyet hesaplamalarının yapıldığı belirtildi.

EYT Nedir?

8 Eylül 1999 tarihinden itibaren çıkan yasa ile birlikte Türkiye’nin gündeminde EYT önemli bir yer dinmişti. 4447 sayılı kanunun çıkmasının öncesinde Türkiye’de kadınlar için 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl sigortalı süresi doldurması ile 5 bin prim gün sayısının tamamlanmasının ardından yaş beklemeksizin emekli olabilmekteydi.

Fakat çıkan yasanın ardından milyonlarca vatandaş hayatını devam ettirebilmek için ise çalışmak zorunda kalmaktaydı. Milyonlarca vatandaşın söz konusu durumdan muzdarip olmasından dolayı, son dönemlerde EYT konusu sık şekilde gündeme gelmeye devam ediyordu. Sosyal Medya hesapları üzerinden konuyla ilgili çeşitli eylem kampanyaları düzenlenerek konuya tepki verildi. EYT sorunu konusu ile ilgili ise hükümet tarafından önemli bir yeni adımın atılması için hazırlık yapılıyor. Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ilk ipuçları ise sızmaya başladı.

Maliyet Hesapları Yapıldı

Uzun zamandır milyonlarca vatandaşın EYT problemi konusunda talepleri yer almaktaydı. Birçok kez meclise gelmesine karşın kabul görmeyen EYT konusu nihayet çözüme kavuşacak gibi duruyor. Son dakika bilgisine göre EYT problemi çözülür ise devlete aylık maliyet 2 milyar lirayı bulacak.