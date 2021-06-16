EYT İçin Son Dakika Duyuru Paylaşıldı, Erken Emekli Olmak İsteyenlere Müjdeli Haber

Erken emekli olmak isteyen kişiler EYT yasasının ne zaman çıkacağını merak etmektedirler. Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren emeklilik şartlarında bazı durumlarda değişiklikler yaşandı. Özellikle erken emekli olmak isteyen kişiler için erkeklerde askerlik borçlanması, kadınlarda ise doğum borçlanması gibi emeklilik şartlarına, etkin olan sebepler vardır. Emekli olabilmeniz için belirli prim koşullarını sağlamanız ve belirlenen yaş sınırına gelmeniz gerekiyor, SGK üzerinden yapılan açıklamalar ile birlikte EYT bekleyen kişilerin de bu şartlar uygulanması durumunda erken emekli olabileceği söylendi.

Emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika haberleri gelmeye devam etmektedir. Ülkemizde çalışmak durumunda olan ve emekli olamayan, EYT'lilerin meselesini oldukça sıkıntılı bir durumdur. Daha önceki senelerde yapılan yeni SGK yasaları ile birlikte emeklilik yaşı yükseltilmişti. Emeklilik yaşı yükseltildikten sonra kişilerin hala yaş durumunu beklemesi gerekiyor. Emekli olabilmek için prim günü dolan kişiler, mecburan yaş sınırını bekleyeceklerdir. Emeklilik yaşını geri çekmek içinde bazı durumlar vardır. Engelli emekliliği, malülen emeklilik gibi, askerlik borçlanması ve doğum borçlanması da yaparak erken emekli olabilirsiniz.

EYT Sorunu NE Zaman Bitecek?

Emeklilikte yaşa takılan kişiler, bu sorunun bir an önce bitmesini istiyorlar. EYT'liler derneğinden yapılan açıklamada, EYT bekleyenlerin zor durumda oldukları ve pandemi sebebiyle de iş bulamadıkları için finansal olarak sıkıntılı durumları oldukları iletildi. Bunun için siyasetçilerden bir an önce bu konunun yapılması istendi. Ama henüz hükümet tarafında bu konu ile ilgili resmi açıklama yok.

Kısmi Emeklilik Şartı Nedir?

Emekli olabilmek için 3 döneme göre prim sayısınızın yatması gerekiyor. 3600 prim günü olanlar, 4500 prim günü olanlar ve 5400 prim günü olanlar emekli olabilmektedirler. En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayan kişiler, 3600 prim gününü doldurması durumunda emekli olabileceklerdir.

3600 gün ile emekli olmak içinde 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişinizin olması gerekmektedir. Bu yaş ve prim durumu erkekler ve kadınlar arasında değişiklik gösterecektir. 09.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihi arasında işe giriş yapan kadınların kısmi emeklilik şartlıyla 4500 prim günü ile emekli olabileceklerdir. Bunun için 58 yaşını beklemesi gerekiyor.