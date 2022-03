EYT İçin Karar! Bakın Emeklilikte Yaşa Takılanlara Müjdeli Haberin Detaylarında Neler Var?

Uzun zamandır Türkiye'nin gündemini meşgul eden EYT düzenlemesi için AK parti ile milliyetçi hareket partisi mutabakata vardı; düzenlemesi açısından tarihte verildi. Nihayetinde seçimlerinde yaklaşmasıyla beraber emeklilikte yaşa takılanların problemlerini çözmek amacıyla harekete geçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde geçtiğimiz hafta AK parti ile MHP kurmaylarını ziyaret eden emeklilikte yaşa takılanlar platformu temsilcilerine 2022 senesi için söz verildi.

Peki Neler Olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yapmış olduğu Bir açıklamada 'çift dikiş' tabirini kullanmış ve erkenden emekli olduktan sonra gidip bir başka işte çalışabilirler şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu bu açıklamalardan sonra EYT’lilerin yüzüne kapı adeta kapatılmış ve emeklilikte yaşa takılanlar örgütlenerek bir platform oluşturdu. Her yerde ve her zaman problemlerini dile getirmeye çalışan platform üyeleri (emeklilikte yaşa takılanlar), hükümetten (AK parti+ MHP) EYT problemine çözüm bulmalarını, emekli olmak istediklerini, ellerinden alınmış haklarının kendilerine bir an önce iade edilmesini talep etmişti.

Seçimlerinde yaklaşmasıyla beraber daha sonra AK parti kurmaylarının yapmış oldukları çeşitli açıklamalara bakıldığında ise emeklilikte yaşa takılanlar konusunun bu sene içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine taşınacağı ve yasal bir hal alarak EYT kapsamında değerlendirilen vatandaşların emekli olmalarının önü böylelikle açılmaya çalışacak.

Geçtiğimiz çarşamba günü EYT konusuna yönelik federasyonu ile platform temsilcilerinden meydana getirilen bir heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi’ni ziyaret etmiş ve temsilciler, AK parti grup başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erhan Akçay ile bir araya gelmişti.

Hükümetin Üzerinde Çalıştığı EYT Konusu Detayları Neler?

1999 senesinin 8 Eylül tarihinde getirilen yaş koşulu ile beraber mağdur edilen emeklilikte yaşa takılanlar açısından edinilen son dakika bilgilerine göre, EYT problemi 2022 senesi içerisinde yani bu sene içerisinde çözüme kavuşacak.

Konu ile ilgili gerçekleştirilen ziyarette Akbaşoğlu’nun öncelikli olarak ilk iki husus olan asgari ücret ile memur maaşlarını çözüme kavuşturmak olduğunu 3. meselenin ise 3600 ek göstergenin üzerinde bazı çalışmalar yapıldığını söylemesi ile beraber 4 mesleği olan sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ve daha sonrasında ise 2022 senesi içerisinde emeklilikte yaşa takılanlar probleminin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine getirileceği ve yaş probleminin artık problem olmaktan çıkıp EYT kapsamında değerlendirilen vatandaşların, emekli olmalarının önü böylelikle açılmış olacak.