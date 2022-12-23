EYT Cephesinde Yeni Gelişme! Asgari Ücret Açıklandı Bakanlık Yeni EYT Tarihini Paylaştı! Yaş Sınırı Var mı?

Asgari ücret netleşti. Gözler EYT'ye çevrildi. Yeni yıla girmeden sonuca ulaşması gereken emeklilikte yaşa takılanların süreci meclis tatiline nedeniyle ertelenme kararına varılabilir, dendi. Ancak bakan Bilgin'den konu üzerine yeni bir açıklama daha geldi. Henüz asgari ücret rakamı yeni açıklanmış olmasına rağmen bakan Bilgin EYT konusuna da yeniden değindi. Bu açıklamada “Belirli bir yaş sınırı gelebilir” söylemlerine karşı net bir karara da varılmış olundu. EYT'li olarak emekli olacak olan kişilerin alacakları kıdem tazminatı, zam oranı ikramiye ve promosyon bedeli üzerinde de araştırmalar devam ediyor. Yazımız da bu konulara genişçe yer veriliyor. Bakan Nebati son dakika olarak EYT ile ilgili gelecek haftaya işaret eden yeni bir açıklamada bulundu. Herkesin gözü kulağı bu haberdeydi. Birkaç gün önce meclisin tatile gireceği ve bu nedenle takvimin ertelendiği söyleniyordu. Fakat 22 Aralık tarihi itibariyle asgari ücret rakamı henüz yeni açıklanmışken Nurettin Nebati son dakika açıklamasında bulund. Yaptığı açıklamada hem EYT'den hem ÖTV'den hem de EYT süreci ile ilgili işverenlere sunulacak Kredi Garanti fonu paketinden de bahsetti.

Gelecek Hafta EYT için Kritik Olacak!

Bilgin, Hazine maliye Bakanlığı ile beraber çalışmaları tamamlandığını ifade etmişti. Nebati ÖTV indirimi ile ilgili: “Bakanlıkta şu anda bir görüşme yok bu konuya dair bir çalışma yok” yorumunda bulundu. Ardından Kredi Garanti fonu ile ilgili paketin detaylarından bahsetmeye başladı. Önümüzdeki haftayı işaret etti. Ayrıntıları gelecek hafta paylaşacağız, dedi. EYT tüm çalışanların gündeminde önümüzdeki hafta için kabine de gündeme gelirse Cumhurbaşkanı tarafından açıklama yapılacak denilerek yeni bir paylaşımda daha bulunurdu. 14 farklı başlık adı altında Kredi Garanti fonunun işverenlere kolaylık sağlayacağını ve bu başlıkların önümüzdeki hafta açıklanacağını da altı çizildi. Gözler Aralık ayının son haftasına çevrilmişken rota yeni yıla döndürüldü. Önümüzdeki haftanın işaret edildiği 26 Aralık Pazartesi ile yeni yıl öncesi 31 Aralık Cumartesi arasında EYT konusu sonunda netleşmiş olunacak.