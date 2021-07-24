EYT Bekleyenlere Müjde Geldi, 2021'de EYT Kabul Edilecek mi? 3600 EK Gösterge ve EYT Çıkacak mı?

3600 EK Gösterge ve EYT Çıkacak mı? Mecliste son durum nedir? Ülkemizdeki emeklilik bekleyen ve yaş sınırını bekleyen milyonlarca vatandaşımız vardır. Özellikle yerel seçimlerden sonra bu kişilerin daha çok meydanlara çıkıp haklarını aradıklarını görmekteyiz. Geçen yaz aylarında gündeme düşen ve o zamandan beri çözüme kavuşması beklenen EYT işlerinin Ek göstergesi için çalışmalar hala sürmektedir. Özellikle bugünlerde açılan TBMM’nin bu konu hakkında bir gündem oluşturulup oluşturulmayacağı da merak edilmektedir. Sizlere bu haberimizde mecliste yer alacak gündem konuları hakkında bilgiler vereceğiz.

BU HAFTA MECLİS GÜNDEMİ NEDİR?

Ülkemizde EYT bekleyen vatandaşların gözü MECLİS GÜNDEMİNE çevrilmiştir. Bu hafta meclisin gündeminde AF, EYT ve 3600 ek gösterge, nafaka, taşeron işçilerin bekledikleri haberler vardır. Başkan Erdoğan kurmayları ile yaptığı toplantı sonrasında infaz sisteminde değişiklikler yapılacağının sinyalini vermiştir. Ayrıca Başkan Erdoğan, infaz sistemi haricinde vergi ve KYT sicil affının da gündeme gelmesi için çalışmalar yapılmasını istemiştir. EYT için bir öneri çalışma yapılması için şu an için Erdoğan’dan bir açıklama gelmemiştir.

BAKAN EYT AÇIKLAMASI YAPTI

EYT ile ilgili açıklamaları bakan yaptı. Gazetecilerin EYT ile ilgili sorularını cevaplayan Bakan“Konuyu etraflıca inceledik ve birden fazla alternatif üzerinden çalışıp maliyetleri çıkardık. Yüksek maliyetinin yanı sıra sosyal güvenlik reformundan bir geri dönüşü ifade ettiği için ilke olarak da karşıyız. Reformu geriye döndürmek aktüer yal dengenin bozulması demektir” diyerek şu an için net bir çalışmanın olmadığını söylemek istiyoruz.

EYT 2021’de Çıkacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar 2021 yılında bu sistemin onaylanacağından ümitlidirler. Eğer 2021 yılında bu yasa çıkarsa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların bu sisteme giriş yapacakları söylenmektedir. Ayrıca beklenen 3600 ek göstergenin de üzerinde çalışmalar olduğunu ve yakın bir zamanda mutlu haberleri verecekleri söylenmektedir.