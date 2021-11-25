EYT Bekleyenlere Duyuru! AKP ve MHP’den Son Dakika Gelişmesi. Günlük konuşmalarda artık EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlar gündemdeki yerini koruyor. Yıllardır bazı aralıklar ile gündeme gelen konu ile ilgili düzenlemelerde her geçen gün yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Fakat yaşanan son gelişmelerin ardından milyonlarca kişinin gözü kulağı bu konu üzerinde yoğunlaşıyor. Sık sık gündeme gelen EYT çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? Soruları sürekli merak edenlerin akıllarında bulunmakta. İşte EYT de son durum…

EYT konusu yıllar öncesinde ortaya atılarak, günümüze gelinceye kadar bir türlü gerçekleşmedi. Gündemdeki yerini koruyan EYT yılsonunun yaklaşması ile asgari ücret görüşmeleri, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların yanında 3600 ek gösterge de ekonominin gündeminde. Gündemde olmakla beraber emekliliğini bekleyenler de konu hakkında araştırma yapıyor. EYT de son durum ne…

Emekli olabilmek için sigortalılık süresini ve prim ödemelerine yerine getiren vatandaşlar emekli olabilmek için yaşlarının gelmesini beklemektedir. Yıllarca konu ile ilgili düzenleme gelmesini bekleyen milyonlarca kişi kendi aralarında bir araya gelerek seslerini duyursalar da kesinleşen bir durum söz konusu değil. EYT hakkında son gelişmeleri anlık olarak takip edenler için AKP ve MHP den açıklama geldi. İşte detaylar…

MHP kanadından yapılan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili açıklamada AKP ile MHP’nin bir uzlaşı içinde oldukları dile getirildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tamer Osmanağaoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda uzlaşı içerisindeyiz, asgari ücretin dar gelirli vatandaşların daha rahat bir şekilde yaşayabileceği bir seviyeye ulaşmasını, memur ve emeklilerimiz için önem ifade eden 3600 katsayısının hayata geçirilmesinden yanayız. Yapılan çalışmaların takipçisiyim ifadesini kullandı.

Son günlerde kamuoyunda oluşan algıların yerine getirilmesi hususunda, çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusu ile ilgili kapsamı ve maliyeti ile çalışmaların yapılması, asgari ücret tespitinin gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiği öncelikli gündemin EYT ile ilgili olduğu dile getirildi.

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