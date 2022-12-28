EYT bekleyen milyonlar dumur oldu! E-Devlete girip kontrol edin tek bir harfle emekliliğiniz yanabilir

E-Devlete girip kontrol edin tek bir harfle emekliliğiniz yanabilir. EYT bekleyen milyonlar dumur oldu! Emeklilikler yanmasın diye emekli olacakların dikkat edecekleri detaylar uzmanlardan son dakika geldi.

Kimlerin Emekliliği Yanabilir?

Çalışma bakanı tarafından açıklanan duyurularda EYT yasası aralık ayında mecliste değerlendirilmeye sunulacak. Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de EYT yasasının hangi vatandaşları kapsayacağı oldu. İşe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan vatandaşların yasa kapsamına alınacağı duyuruldu.

EYT yasasından faydalanabilmek için hizmet belgelerine dikkat edilmesi gerektiği açıklandı. Hizmet bilgilerinde özellikle S, Ş ve K harfleri bulunduğu taktirde emeklilik yanabiliyor. S etiketi sahte işyeri, Ş etiketi şüpheli işyeri, K etiketi ise kontrollü işyeri anlamı taşıyor. Bu etikete sahip vatandaşların emeklilik durumlarının geleceği belirsiz görülüyor.

Süreç Nasıl İlerliyor?

Vatandaşın hizmet belgesinde S harfli etiket olduğu taktirde emeklilik hakkı elinden alınıyor. S etiketli işyerleri sahte olarak nitelendirildiği için sigorta primleri de geçersiz sayılıyor. Şüpheli sayılan Ş etiketli işyerleri ise öncelikle denetim altına alınıyor. Denetim tamamlandıktan sonra işyeri için şüphe durumu sahte olarak değerlendirilirse kişilerin emekliliği yanıyor.

Denetimden sonra şüphe durumu kalkarsa etiket kaldırılarak sigorta primleri geçerli sayılıyor. Vatandaşlar denetimler esnasında emeklilik taleplerini iletebilir. Vatandaş halihazırda emekli olduysa fakat işyeri sahte olarak belirlenirse emeklilik iptali sağlanıyor ve alınan maaşların iadesi talep ediliyor.

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