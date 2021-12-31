EYT 2022 İçin EYT Düzenlemesi Açıklandı! Cumhurbaşkanı Gece Açıklama Yaptı. EYT konusunda önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Elbette milyonlarca kişi EYT ile ilgili en yeni duyuru ve haberleri yakından takip ediyor. EYT konusunda siyasi gündem ve çalışma hayatı normal seyrine artık döndü diyebiliriz. Bu kapsamda AK Parti ve MHP'nin de içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın sistemli bir şekilde yaşlılar ve emekliler hakkında gerekli tüm soruşturmaları başlattığı ve ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Peki EYT'lilerin Yaş Bekleme Zamanı Ne Olacak? ve Nasıl Kısalacak?

Birçok kişi uzun süredir haklı olarak EYT faturasını bekliyor. Konuyla ilgili yapılan son açıklamalar ve haberlerde durum giderek ciddileşiyor denebilir. Birkaç EYT formülü üzerinde çalışmalar yapılmakta ve uzun vadeli çözüm çalışmasında, çeşitli durumların artık geliştiğini söyleyebiliriz.

Geçmişten gelen haberler baz alındığında, EYT sistemini çevreleyen eski endişeler yeniden gözden geçirildi. Bu kapsamda EYT üyelerinin düzenlemelerine AK Parti ile birlikte mantıken MHP'nin de katılması öngörülüyor. Yeniden ele alınacak düzenlemeler, mümkün olduğu ölçüde gerçekleştirilecektir. Düzenlemelerde yer alması beklenen ilk formülün ise, emekliliği dikkate almakta ve 3600 günlük düzenlemesi olan kişiler için erken emeklilik sağlamaktan yana olduğu belirtildi.

Uyarı: 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkeklerin değerlendirildiği söylenenler arasında olup şimdilik kesin bir sonuç mevcut değildir.

Kademeli emeklilik başka bir EYT formülüdür. Emeklilik için eksik kalan her yıl için hesaplanacak %2 veya diğer maaş kesintilerinin uygulanması Alman modeli olarak kabul edilen emeklilik türüdür. Araştırılması gereken bir diğer model ise geçmişte oldukça ilgi gören ve daha fazla güvenilen Fin modelidir. Finlandiya modelinde, çalışılmayan her yıl için maaş farkı ile emekli olma seçeneği elbette mevcuttur.

İLK ÖNCE KİMLER EMEKLİ OLABİLECEK?

EYT'den etkilenen kişiler, son dakika araştırmaları sonucunda çok çeşitli konularda çalışma yapabilmektedir. Yaş şartı nedeniyle, EYT'nin hızlı bir şekilde benimsenmesi ve uygulanması halinde yüz binlerce kişi derhal emekli olabilmesi tartışılan konular arasındadır. İstihdam edildiği gün başlayan bu süre emeklilik yaşı hesabına eklendiğinde emeklilik yaşının altında olanların derhal emekli olmaları bekleniyor.