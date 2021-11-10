Evrak Yok, Kefil Yok Diyenlere Müjdeli Haber, Kredi Ödemesi İçin Şart Yok

Evraksız ve kefilsiz olarak 30.000 TL’ye kadar bankalardan dilediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu kredilerde onay almanız için bankanın uyguladığı politikalara uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Kredi için evrak götürmeden onay alacaksanız banka şubelerinden değil, bankanın sizler için yaptığı uzaktan kredi başvuru kanallarını kullanmanız gerekmektedir. İnternet üzerinden ve SMS ile kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun olan müşterilere hemen onay mesajı gelecektir. Bu durumda da kredinizi en yakın banka şubesinden veya internet bankacılığı üzerinden kullanabileceksiniz. Kredi onayı alabilmeniz için normal kredi onayı alan müşterilerden daha yüksek skorunuzun olması gerekiyor. 1500 ve üzerinde kredi notu olan müşteriler, sıkıntısız olarak 30.000 TL krediyi kefilsiz olarak alabilmektedirler. Şimdi sizlere hangi bankadan kredi onayı alabilirsiniz, bunun bilgilerini vereceğiz.

Akbank Direkt Üzerinden 30.000 TL Kredi Başvurusu

Akbank üzerinden direkt kredi seçeneği ile evrak vermeden, bankaya gitmeden, kefil götürmeden anında 30.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Bunun için bankanın müşterisi olmanız ve bu bankada bir internet bankacılığı hesabınızın olması gerekmektedir. Akbank internet bankacılığı üzerinden, direkt kredi seçeneğine girdikten sonra hemen 30.000 TL kredi başvurusu yapabilir ve onay almanız durumunda hesabınıza atabilirsiniz. Akbank bu krediyi sadece müşterilerine vermektedir. 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde, banka 3 ay ertelemeli de sizlere kredi kullandıracaktır.

CepteTEB Evraksız Kredi Başvurusu

Türkiye’de dijital banka olarak işlem yapan ve sadece ihtiyaç kredisi için başvuru alan bu bankadan 30.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda, onay alırsanız şubeye gitmeden kredinizi kullanabilirsiniz. Bu bankada hesabı olan müşteriler, evraksız ve kefil istenmeden internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredilerini hemen kullanabilirler. Hesaba atılan bu kredilerde 36 ay vadeye kadar da ödeme tablosu oluşturabilirsiniz. Eğer banka müşterisi değilseniz internet sitesinden başvuru yaptığınızda onay alırsanız, adresinize gelecek olan banka yetkilisi size hesap açıp, daha sonra kredinizi kullandırtacaktır.

QNB Finansbank 30.000 TL Evraksız, Kefilsiz Kredi Başvurusu

QNB Finansbank üzerinden de 30.000 TL’ye kadar evraksız, kefilsiz sadece kimlikle kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru için banka şubesine gitmek isteyemeyenler sms atarak hemen ne kadar kredi alacaklarını öğrenebilirler. TC KİMLİK numaranızı 5030’a mesaj attıktan sonra 5 dakika içinde size kredi sonucu gelecektir.

Kredi sonucu geldikten sonra, banka şartlarına uygun olan müşteriler onaylanan tutar kadar kredilerini 36 ay vadeye bölebilir, 3 ay vadeli ertelemeli seçenekleriyle kredilerini kullanabilirler.

QNB Finansbank kredi başvurusu yapan kişilerin eğer internet bankacılıkları varsa, bu internet bankacılığını kullanarak kredilerini online olarak da kullanabileceklerini söylemek istiyoruz.