Evlilik kredisi, son zamanlarda evlenmeyi düşünen çiftlerin gündeminden düşmüyor. Evlenmek isteyen çiftler, artan pahalılık nedeniyle ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamakta zorlanıyor. Evlenmek isteyen çiftlerin beyaz eşya, mobilya derken pek çok masrafı bulunuyor. Evlilik kredisi ile evlenmek isteyen çiftlerin masraflarını kolayca karşılaması hedefleniyor.

Seçim öncesi verilen vaatlerden biri olan evlilik kredisi için başvurular henüz başlamadı. Evlilik kredisinin 2 yıl ertelemeli olarak verileceği ve 150 bin TL tutarında olacağı biliniyor. Bu sayede çiftler, hemen geri ödeme yapmak zorunda kalmayacak. Borçlar, iki yıl sonra ödenmeye başlayacak.

KREDİ TUTARI 150 BİN TL OLACAK

Evlenmek isteyenlere verilecek kredinin miktarı 150 bin TL olarak açıklandı. Bu kredi, 2 yıl ertelemeli ve 48 ay vadeli olacak şekilde verilecek. Kredi ve ailelere, gençlere yönelik farklı yardımlar için Aile ve Gençlik Bankası kurulacak. Aile ve Gençlik Bankası, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik pek çok yardım yapacak.

Aile ve Gençlik Bankasının gelir kaynakları da açıklandı. Buna göre Gabar petrolü ve Karadeniz doğal gazından elde edilen kaynaklar, Aile ve Gençlik Bankası için kullanılacak.

EVLİLİK KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Vatandaşlar, evlilik kredisinden kimlerin yararlanabileceğini merak ediyor. Bu kredi için başvuru tarihleri, yaş sınırı gibi detaylar henüz belli olmadı. Tüm detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağı tahmin ediliyor.

Aile ve Gençlik Bankası, dijital bir banka olarak kurulacak. Banka, uluslararası standartlara göre hizmet verecek. Karadeniz gazından ve Gabar petrolünden elde edilen gelir, bu bankaya kaynak olacak. Banka üzerinden ailelere çok sayıda destek verilecek. Bu sayede ailelerin geçimlerini sürdürmesi, evlenmesi ya da çocuklarına bakması daha kolay olacak. Evlilik kredisi ile ilgili tüm detayların yakın bir tarihte açıklanması bekleniyor. Evlilik kredisi ile pek çok çift, dünya evine girecek.