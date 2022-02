Evlilik Hakkında Her Şey Dizisine O İsim Dahil Oldu

Bu sezonda Fox TV ekranlarında yayına hayatına başlayan ve yeni bölümleri ile beğeni toplayan Evlilik Hakkında Her Şey isimli dizi, başarılı bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Her ne kadar sevilen proje çok yüksek izlenme oranlarına ulaşmasa da sadık bir izleyici grubu ile beğenilerek izleniyor. Kemikleşmiş bir seyirci kitlesi grubuna sahip olan Evlilik Hakkında Her Şey isimli dizinin oyuncu kadrosuna çok sevilen bir ismin dahil olduğu öğrenildi ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti.

Evlilik Hakkında Her Şey isimli dizisinin oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Barış Kılıç'ın dahil olduğu bilgisi gazeteci Birsen Altuntaş tarafından açıklandı. Bundan sonra Fox TV'nin sevilen dizisi olan Evlilik Hakkında Her Şey isimli projeden rol alacak olan Barış Kılıç, almış olduğu bu karar ile adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun Gökçe Bahadır tarafından hayat verilen Azra karakterinin hayatında yeni bir sayfa açılmasını sağlayacağı da öğrenildi.

Barış Kılıç bugüne kadar Güllerin Savaşı, Yasak Elma ve Adını Feriha Koydum gibi dizilerde rol almış ve başarılı bir şekilde oyunculuk performansı sergilemişti. Son olarak ise ünlü oyuncu Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Uzak Şehrin Masalı isimli proje ile seyirci kitlesi ile buluşmuştu. Fakat dizi kısa süre içerisinde final yaparak yayın hayatına son vermişti. Oyuncu, Uzak Şehrin Masalı isimli televizyon dizisi projesinde Kürşat Eroğlu isimli karaktere hayat vermiş fakat dizi düşük reyting oranları elde etmesi nedeni ile 5. bölümünde final yaparak ekran hayatını sonlandırmıştı.

Uzak Şehrin Masalı dizisinin sona ermesi sonrasında ünlü oyuncu Barış Kılıç yaklaşık olarak 4 ay boyunca setlerden uzak kaldı fakat ünlü oyuncu hakkında güzel haber öğrenildi. Evlilik Hakkında Her Şey isimli diziyle seyirciler ve hayranları ile buluşacak olan Barış Kılıç, hayranlarını mutlu etti. Diziye yeni bir soluk getirmesi beklenen ünlü oyuncu heyecan içerisinde takip ediliyor.