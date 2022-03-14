Evlilik Hakkında Her Şey Dizisine İki Sürpriz Konuk Katılıyor

İlk haftalarda yayın hayatına çok iyi başlayan fakat daha sonra izlenme oranlarında büyük problemler yaşayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi Fox TV ekranlarında yayınlanıyor ve yayın hayatına devam ediyor. Kemik izleyici grubu sayesinde televizyon ekranlarında izlenmeye devam eden proje sürpriz konukları ile gündemde yer alarak adından söz ettirdi. Diziye önümüzdeki günlerde iki oyuncunun konuk olarak katılacağı ifade edildi ve dizinin bu şekilde renkleneceği şeklinde yorumlar da yapıldı.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde iki önemli oyuncunun ayrılığı yaşanmış ve projede zaman atlaması meydana gelmişti. Kısa bir süre önce ünlü isim Barış Kılıç dizinin oyuncu kadrosuna katılım göstermişti ve ünlü oyuncu reyting oranlarının olumlu yönde etkilenmesini sağlamıştı.

Diziye önümüzdeki günlerde iki ismin konuk olarak katılacağı belirtildi ve bu isimler Müjde Uzman ile Kıvanç Kasabalı olarak açıklandı. Ünlü oyuncuların projede hangi karakterlere hayat vereceği hakkında herhangi bir açıklama gerçekleşmedi fakat konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu Kıvanç Kasabalı Yaprak Dökümü televizyon dizisi projesi ile çıkış yapmıştı ve Merhamet, Samanyolu ve Küçük Kadınlar gibi dizilerde de rol almıştı. Son olarak Yasak Elma dizisinde Sinan karakterine hayat veren ünlü isim, 2020 senesinden bu yana Şehirden Uzakta isimli programı sunmaya devam ediyor.

Müjde Uzman ise oyunculuk kariyerine 2008 senesinde rol aldığı Paramparça Açıklar isimli dizi ile başlamıştı. 2010 senesinde de Aşk Bir Hayal ve Kapalıçarşı dizilerine konuk olarak katılım göstermişti.

Dizinin hikayesi her ne kadar son haftalarda renklense de reyting oranlarında düşüş devam ediyor ve bu durum da izleyici kitlesini mutsuz eden bir durum olarak görülüyor. Seyirci kitlesinin bu korkusu ve dizinin final yapma ihtimali sosyal medyada yapılan yorumlara da yansıyor ve bununla ilgili çok sayıda paylaşım gerçekleşiyor.